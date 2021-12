Kůlny, které využívali nájemníci městských bytů na Obecinách a které museli do konce června stejného roku vyklidit, půjdou definitivně k zemi. Jenže pandemie covidu zastavila i tyto plány. Situace je stále stejná i v současnosti, kůlny dodnes zejí prázdnotou a „zub času se na nich stále výrazněji podepisuje“.

A lidé si stěžují, že nemají kde uskladňovat své věci.

„Mysleli jsme si, že se to nějak vyřeší. Dali nám sice místo kůlen k dispozici kóje, ty jsou ale malé. Nemáme kam dát věci dětí, natož naše,“ postěžovala si obyvatelka zlínské části Obeciny Marcela.

Lidé nemají místo na věci

„Chtěli jsme koupit dceři nové kolo, ale neměli bychom ho kam dát, nemám si kde uskladnit ani zavařeniny, když jsme museli kůlny vyklidit, tak jsem je rozdala,“ uvedla zase mladá maminka Magda.

„Je to ostuda, o ty kůlny se teď nikdo nestará, čekám, kdy se zřítí samy,“ doplnila na místě mladá žena Michaela.

Město Zlín je vlastníkem bytů v této části Zlína i pozemků v této lokalitě. Kůlny zde lidé využívali jako součást nájmu k nájemním bytům. Jejich technický stav však začal být alarmující a nebezpečný a hrozilo, že se mohou zřítit, proto město Zlín kvůli bezpečnosti nájemníků rozhodlo o jejich okamžitém vyklizení a úpravě nájemních smluv.

Nařízení k vyklizení kůlen přišlo před dvěma lety pro nájemníky čtvrti Obeciny nečekaně na začátku května 2019. Podle statiků hrozilo jejich sesunutí a jejich další využívání bylo označeno za život ohrožující.

„Nařídili, aby byly vyklizeny ihned, my jsme ale chtěli dát lidem možnost, aby měli nějaký čas na vyklizení,“ vysvětlila tenkrát náměstkyně primátora Kateřina Francová, proč se tolik spěchalo.

Oprava není priorita

Kromě špatného technického stavu kůlen začalo město současně řešit i jinou otázku. A to, jak bude vypadat celý prostor. Proto oprava kůlen nemá pro zlínskou radnici v současnosti prioritu. Město totiž do budoucna plánuje dát lokalitě Obecin novou tvář a tím pozvednout úroveň tamního bydlení.

„Všichni víme, v jakém jsou domy na Obecinách stavu a samozřejmě je otázkou, jak to v budoucnu řešit. Nyní to není o tom, že by se měli příští rok domy bourat, to určitě ne, ale na druhou stranu víme, v jakém jsou stavu a určitě se to bude muset řešit. Teď je otázka, jestli to bude rekonstrukcí současných objektů anebo bude levnější alternativa domy zbourat a postavit nové,“ naznačil primátor plány radnice.

Podle zlínského primátora není reálné, že by lidé z této lokality byli postaveni před skutečnost, že za tři měsíce musí z domu pryč.

„Beru to tak, že v budoucnu k obnově tamních domů dojde. Jestli to však bude v tomto volebním období nebo v příštím, to nedokážu říct. Každopádně se tam ta situace musí řešit, teď je otázka jak,“ uzavřel Korec.