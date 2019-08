Osvětlené kamiony projedou napříč Zlínem

„Když projíždím s kolonou trucků, cítím, že všichni lidé kolem jsou tam kvůli nám, a to si moc užívám,“ říká milovník truck srazů Vladimír Kubáň. Toho ve Zlíně se účastní poprvé. „Pocházím z Novojičínska, mám to do Zlína kousek, proto jsem se rozhodl letos zúčastnit ,“ dodává.

ZKRÁŠLOVACÍ PROCEDŮRY Připravit se na celý sraz je náročné. „Obnáší to hlavně hodně potu,“ říká s úsměvem Vladimír Kubáň. „Celý interiér mám koženkový a alkantarový, což je v podstatě umělá kůže, takže starat se o to je trochu složitější,“ dodává. Příprava však obnáší i jiné úpravy trucků. Hlavně takové, které mohou lidé vidět i z venku „Jde především o doplňky, světla a podobně. Zkrátka upravit kamion tak, aby se lidem líbil,“ popisuje náročnost příprav. Někteří řidiči si své kamiony zdobí světelnými řetězy, které po celý rok nesundávají. To se však nelíbí policajtům. „Záleží, koho potkáte. Můžou vás zastavit a dát vám pokutu. Někdy musíte osvětlení dokonce odstranit. Hodně však záleží, v jakém jste státě, například v Itálii tohle vůbec neřeší,“ říká Vladimír Kubáň. Rozhodnuto. Kraj vsadil na šest osvědčených provozovatelů linkových autobusů Přečíst článek › Při osvětlené večerní spanilé jízdě, která se koná v pátek od půl deváté večer, jsou osvětlené trucky největší show, na kterou se lidé mohou těšit. Kolona pojede od ulice Hradská přes Školní, Třídu Tomáše Bati na Kudlov a dále do Březůvek, kde jízda končí. „Na spanilou jízdu se těším nejvíce,“ říká Eva Vaculínová, která se srazu zúčastní jako návštěvnice. „Snažila jsem se sehnat někoho, kdo by měl volná místa a při spanilé jízdě nás svezl. To by byl skvělý zážitek,“ dodává. Počet kamionu je prostorem omezen na sto padesát. „Kdyby tady to omezení nebylo, dostaneme se až někam k tisícovce,“ říká ředitel akce Radek Topič. „Přijedou k nám kamiony z devíti zemí Evropy. Vypadá to, že jeden dokonce z Finska. Zlínský sraz je opravdu vyhlášený,“ dodává. To si myslí také Vladimír Kubáň. „Ve Zlíně se srazu zúčastňují řidiči, kteří mají opravdu top auta, ať už jsou to kolegové z Česka nebo Slovenska,“ vysvětluje. „Těším se, až se s nimi potkám. Zažijeme opravdu pohodový den,“ usmívá se účastník srazu. Další hlasování o KNTB. Dostane nová studie zelenou? Přečíst článek › Bezpečnost bude zajištěna Od pátečního dopoledne až do neděle v podvečer budou v pohotovosti desítky policistů a strážníků, aby zajistili bezpečí pro obyvatele Zlína při konání Truck Srazu Zlín. V souvislosti s tím budou dohlížet také na to, aby se řidiči trucků chovali zodpovědně a vyvarovali se požití jakékoli návykové látky před jízdou. Letošní kuriozitou spanilých jízd bude doprovod speciálního policejního vozidla Tatra Force 8x8, které využívají policisté Pyrotechnické služby Policie České republiky pro převoz materiálu z muničního skladu ve Vrběticích. „Buďte při svých víkendových cestách obezřetní a trpěliví, a pokud je to možné, raději se v inkriminovaných časech centru krajského města vyhněte.Nesnažte se zařadit do kolony jedoucích kamionů,“ žádá za policii Monika Kozumplíková. Nové pelíšky pomůžou předčasně narozeným a nezralým miminkům Přečíst článek › Program Pátek 23.8. Odjezd vybraných trucků: 19:00 hodin, Březůvky – Zlín Vystavení vybraných trucků: 19:30 hodin, Zlín, ulice Hradská Večerní spanilá jízda osvětlených trucků: 20:30 hodin, ulice Hradská – Březůvky Sobota 24.8. Otevření areálu pro veřejnost: 10:00 hodin, Březůvky Odjezd na spanilou jízdu: 11:15 hodin, Březůvky – Zlín Průjezd kolony trucků 12:00 hodin, centrum Zlína Hlavní program: 13:00 hodin, Březůvky, areál parkoviště „Kapřín“ (soutěže pro dětii veřejnost, vystoupení country skupiny Pěšáci, soutěžeo nejhezčí trucky) Autor: Karolína Machů

