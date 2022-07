„Děti se bavily při zábavné show s LOLO a LULU, medvídky, kteří pro ně připravili hry, písničky i bubliny. Zejména dámy využili připravenou fitness zónu s Wave Fitness, kdy si mohly při zkrácených lekcích vyzkoušet active walking na strojích, jumping na trampolínkách nebo bosu,“ přiblížila mluvčí otrokovické radnice Lenka Vaculová s tím, že pro návštěvníky, kterým se nechtělo ven z vody, byl připraven aqua aerobik.

Pozornost upoutala také netradiční forma „přestřižení pásky“, kterého se společně zhostili otrokovická starostka Hana Večerková i oba místostarostové Ondřej Wilczynski a Petr Ťopek. Využili k tomu novou skluzavku do velkého bazénu. Zatímco starostka držela pásku, oba místostarostové oděni do retro proužkovaných plavek, doběhli ke skluzavce a po odpočítání přítomnými lidmi překonali pásku sjetím skluzavky.

Jako Baťa

„Podobně to kdysi dělával i J. A. Baťa - při otevření otrokovického koupaliště patřil mezi první, kdo stáli v řadě u skluzavky. Tento fakt je vyobrazen i na fotografii na informační ceduli v areálu koupaliště,“ vysvětlila Vaculová.

Baťova skluzavka zůstala zachována. „Město nechtělo přijít o unikát v podobě dámského střevíčku a tak v jezírku z kamínků připomíná kousek historie i to, že Otrokovice a jméno Baťa k sobě neodmyslitelně patří,“ dodala mluvčí.

Rozsáhlá rekonstrukce

O rekonstrukci koupaliště se začalo mluvit už v roce 2019. Od té doby probíhaly projekční a přípravné práce i samotná administrace a schvalování projektu. Než začaly stavební práce, uplynuly téměř dva roky.

„Loni tak došlo k instalaci turniketů, zavedení plateb kartou a čekalo se na konec sezóny, aby se mohlo hned v říjnu začít s přestavbou. Vybouráno bylo původní brouzdaliště, pod kterým pracovníci dokonce objevili pozůstatky toho úplně původního – ještě z Baťovské éry. V jednu chvíli tento prostor vypadal jako jedna velká díra, protože se hloubily jámy pro betonové prefabrikáty, kam se pak uložily všechny potřebné bazénové technologie,“ uvedla starostka Hana Večerková s tím, že až poté se začala stavba tlačit ven ze země.

„Postupně se pracovalo na brouzdališti, které má betonový základ a je vyloženo bazénovou fólií. Osazena byla také řada prvků pro děti, aby je to tady bavilo. Z dosavadního provozuje zřejmé, že se dílo povedlo a jako dobrý tah vnímám i šikminu mezi dětskými bazény, po které se děti s oblibou vozí jako po skluzavce,“ zhodnotila Večerková. Rekonstrukce vyšla městskou kasu na přibližně 20 milionů korun.

Městské koupaliště je v závislosti na počasí otevřeno každý den od 10 do 19 hodin. Základní vstupné činí 80 korun pro dospělého a 30 korun pro děti od šesti do patnácti let.

„Ceník nabízí i řadu zvýhodnění pro rodiny s dětmi. Bezplatně je zde k využití beachvolejbalové i streetballové hřiště, stůl pro ping-pong a pro nejmenší děti pak herní souprava se skluzavkou, houpačkami a pískovištěm. Lehátka je možné zapůjčit za poplatek,“ uvedla Vaculová.