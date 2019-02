Otrokovice /FOTOGALERIE, VIDEO/ – Už padesát let je tomu, co se Otrokovice spojily se sousední obcí Kvítkovice. A v neděli 13. června toto kulaté výročí místní obyvatelé jaksepatří i oslavili.

V parku před místní poliklinikou čekal na každého příchozího návštěvníka bohatý program.

Na své si přišly především děti. Kromě jízdy na ponících nebo řádění v nafukovacím hradu je přišly pobavit i klauni. Humorné vystoupení prokládali jak soutěžemi, tak i kouzlením či vyrábění zvířátek z nafukovacích balónů.

Zábavné a slavnostní odpoledne si do parku přišla užít i jedenáctiletá Markéta Kleinová. „Ti klauni fakt stáli za to. Hodně jsem se i nasmála,“ řekla školačka.

A jaké panují mezi Otrokovskými a Kvítkovickými obyvateli? Traduje se, že vztahy mezi nimi nejsou zrovna přívětivé.

„Tak to si nemyslím. Mám mezi nimi hodně kamarádů a nesetkala jsem se s tím, že bychom se nějak pošťuchovali,“ odmítla takové tvrzení Markéta Kleinová. Ani Otrokovjanka Martina Láníková nebere Kvítkovické jako přívěšek.„Pro mě jsou součástí Otrokovic a tak to tak vždy bývalo,“ uvedla dál. Její tvrzení podpořila další obyvatelka Otrokovic. „Bydlím tu už třiatřicet let a ještě jsem se nikdy nesetkala s tím, že by tu byly znesvářené vztahy. Pro mě jsou Kvítkovice součást jednoho města,“ reagovala Helena Horáčková.

Na své si včera přišly i učitelky Základních škol Trávníky a TGM. Ty se mezi sebou utkaly v kroketě. Spíše než soutěž to byla pro ně velká zábava. Řada z nich totiž ještě nikdy kroket nehrála.

A kdo byl fanda ryze mužské hry, mohl si od pěti odpoledne zaskandovat na fotbalové hřiště, kde se mezi sebou utkali Staří páni TJ Jiskra a Staří pání FC Viktoria.