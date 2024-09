Na sociálních sítích koluje od neděle video muže, který v Otrokovicích skáče z mostu do rozvodněné Dřevnice. Na pořízených záběrech se muž oblečený pouze v šortkách rozbíhá, přeskakuje zábradlí mostu a skáče do řeky. Z rozvodněné řeky se mu po pár metrech daří vyplavat ke břehu. Video, které se v neděli objevilo ve facebookové skupině Otrokovice vzbudilo vlnu emocí. A kritiky.

„Lidská blbost nezná hranice,“ napsal jeden z komentujících. „Jakoby hasiči neměli chudáci dost práce… Kdyby se cokoliv stalo, uvědomuje si borec, kolik zaměstná lidí, kteří jsou potřeba jinde?“ napsala pod příspěvek další komentující.

U videa stojí popisek „Otrokovice nejsou jen obyčejné město. Otrokovice jsou životní styl.“

Riskantní chování odsoudili také policisté. „V posledních dnech se setkáváme se třemi typy lidí. Těmi, co o něco přišli. Těmi, co těm prvním nezištně či z titulu své profese pomáhají. Těmi, co skáčou do rozvodněné řeky z mostu, sjíždí na paddleboardu Vltavu anebo trénují ve svém kajaku jízdu na "divoké řece",“ uvedla Policie ČR na sociálních sítích.

„Těm prvním chceme vzkázat - Držte se, jste silní a zvládnete to. Těm druhým tisíckrát děkujeme. No a ty třetí upřímně litujeme a přejeme jim, aby se jim dostalo odborné pomoci,“ dodali policisté.

Video se navíc objevilo na sítích jen den poté, co při uklízení naplavenin u svého domu v Jankovicích na Uherskohradišťsku spadl do silně rozvodněného potoka čtyřiapadesátiletý muž a z vody už se nevynořil.

Policisté po něm začali ihned pátrat. „Do dnešního dne se nám ho bohužel najít nepodařilo, pátrání nám ztěžují povodňová situace na místě a počasí,“ uvedla v neděli odpoledne policejní mluvčí Simona Kyšnerová.