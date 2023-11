Výstavba mostu na nově budované dálnici D55 u Napajedel zablokuje na dva roky průjezd přes cyklostezku. Zcela uzavřen pro chodce i cyklisty bude od 27. listopadu úsek kolem železničního mostu u Napajedel. Náhradní trasa povede městem. V některých místech budou muset pěší a kolaři využít dokonce hlavní silniční tahy.

Stavba D55 v úseku Napajedla – Babice, most SO 201 (dokumentace stavby 10/2023) | Video: Ředitelství silnic a dálnic ČR

„Uvědomujeme si, že uzavřením frekventované cyklostezky, která spojuje Napajedla a Otrokovice, způsobíme cyklistům i tamním obyvatelům dočasné nepohodlí,“ řekl ředitel Správy Zlín Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Karel Chudárek.

Podle jeho slov je však v tomto případě na prvním místě bezpečnost a jiné řešení neexistuje. „Hledali jsme varianty, jak daný úsek ponechat průchozí,“ ujistil Chudárek.

Po stavbě dálnice D49 jezdí cyklisté. Ohrožujete sebe i nás, zlobí se silničáři

Zvažovalo se například vybudování speciálního tubusu či převedení stezky na druhý břeh. „Ale vzhledem k tomu, že se pracuje po obou stranách řeky Moravy a pohybuje se zde těžká technika, není možné sem pustit veřejnost,“ vysvětlil ředitel zlínské Správy ŘSD.

Cyklisté musí objízdnou trasou

Že to bude nepohodlné, souhlasí starostka Otrokovic Hana Večerková. „Řešení z našeho pohledu není ideální, ale je jediné možné,“ uvedla.

Cyklisté budou nově muset z Napajedel ulicí Dr. Beneše přes nový nadjezd nad dálnicí D55 a okružní křižovatku na silnici I/55, dále přes kvítkovickou křižovatku k nákupnímu centru Kaufland. Zde se napojí na stávající cyklostezku.

Vedení objízdné trasy během plánované dvouleté uzavírky cyklostezky mezi Otrokovicemi a Napajedly. Uzavírka začíná 27. listopadu 2023Zdroj: ŘSD ČR

Vzhledem k tomu, že cyklisté budou muset jezdit po silnicích, chce otrokovická radnice odklonit maximum automobilové dopravy mimo trasu. Zmíněnou cyklostezkou totiž v hlavní sezoně projede i tisícovka cyklistů během jediného dne.

Auta dočasně po dálnici bez mýtného?

Vedení Otrokovic apelovalo přímo na přímo na ministra dopravy, aby po dobu uzavírky bylo možné využívat dálnici bez poplatku. „Reakci zatím nemáme. Přesto věříme, že náklady s tím spojené nepřeváží nad ochranou lidských životů a bezpečností provozu,“ řekla Hana Večerková.

Ponechání úseku dálnice z Otrokovic do Napajedel bez poplatku by podle ní zmírnilo intenzitu dopravy na hlavní silnici v době, kdy ji jako náhradní trasu budou využívat cyklisté.

Cyklostezka z Otrokovic do Napajedel bude kvůli stavbě mostu dva roky neprůjezdná.Zdroj: ŘSD ČR

Kvůli stavbě dálničního úseku u Napajedel v délce půl kilometru je již uzavřen nájezd na dálnici D55 ve směru z Uherského Hradiště. „Ten jsme již odstranili a po dokončení stavby mostu vybudujeme nové napojení na silnici I/55,“ dodal Karel Chudárek z ŘSD.

U Napajedel vzniká ocelový jednopolový most, jehož nosná konstrukce bude společná pro oba směry budoucí dálnice. ŘSD staví most v předstihu před dálničním úsekem mezi Napajedly a Babicemi, aby byl co nejdříve ukončen stav, kdy musí řidiči sjíždět z dálnice přes kruhový objezd u čerpací stanice, kde se zejména ve špičkách tvoří kolony. Nový most přes řeku Moravu bude zprovozněn v roce 2025.