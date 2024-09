Od neděle 1. září mohou obyvatelé Otrokovic hlasovat o projektech na zvelebení města. Do konce měsíce vybírají z deseti návrhů, od rekonstrukce autobusové zastávky až po veřejné osvětlení. Vítězné projekty si poté rozdělí dva miliony korun.

Hlasování probíhá přes informační systém Munipolis, který by měl zaručit, že každý bude hlasovat jen jednou. Každý hlasující má k dispozici tři preference, které může udělit jednomu, ale i více projektům. Hlasování končí 30. září.

Projekt Pohni městem počítá s částkou dva miliony korun, které jsou určeny k participaci občanů na rozvoji Otrokovic. Veřejnost již po čtvrté rozhodne, jakým způsobem se peníze proinvestují. „Přihlášeno bylo celkem 14 projektů, deset z nich splnilo všechny zadané podmínky a postoupilo do veřejného hlasování. Zvítězí ty projekty, které v hlasování získají nejvíce hlasů a vejdou se do finančního rámce dvou milionů korun. Může jít tedy například o dva projekty za milion nebo více menších,“ připomněla starostka města Otrokovice Hana Večerková.

Akce Pohni městem má potenciál motivovat obyvatele k aktivnímu zájmu o svému okolí. Aby přemýšleli, jak zvednout kvalitu života v Otrokovicích, oživit veřejný prostor a spoluvytvářet budoucí vzhled města.

Navržené projekty:

1. Doplnění osmi kusů veřejného osvětlení v parku před Městskou poliklinikou

Doplnění chybějícího veřejného osvětlení podél chodníků zvýší komfort i bezpečnost občanů procházejících parkem. Z místa, které se jevilo po setmění jako rizikové, se po instalaci veřejného osvětlení stane pohodlnější a bezpečnější průchozí trasa. Místo bude současně i po setmění průhlednější pro dohled městských strážníků nad děním v tomto veřejném prostoru.

Cena: 560.000 Kč

2. Cyklistické propojení čtvrti Kvítkovice se sídlištěm Trávníky

Za stávajícího stavu nemá cyklista způsob, jak se bezpečně dostat z Kvítkovic na cyklostezku kolem Dřevnice. Navrhuji rozšíření chodníku tak, aby se po něm mohly současně a bezpečně pohybovat nejen chodci, ale také cyklisti. Úpravy by se dočkala i komunikace na ulici SNP a její dopravní značení tak, že bude cyklistům dovolen i jízda v opačném směru, tedy od základní školy k restauraci.

Cena: 1.000.000 Kč

3. Dětské hřiště na SABu

Pozemek SABu je oplocený a chráněný. Rodiče, kteří chodí s dětmi na akce, mohou děti zabavit na dětském hřišti. Děti, které zrovna nesportují na hřištích, budou mít kde trávit čas a rodiče mohou poté bez obav sledovat své sportující děti. Díky stálé přístupnosti areálu veřejnosti by mohly toto hřiště využívat děti z okolí. Hřiště by bylo pod dohledem správce, takže nehrozí, že bude ničeno.

Cena: 96.000 Kč

4. Rekonstrukce autobusové zastávky Kvítkovice – ul. Napajedelská

Zastávka je jedno z prvních míst, které návštěvníci města uvidí a bylo by proto vhodné, aby prošla rekonstrukcí. Projekt navrhuje zastávku doplnit o mobiliář, jako jsou lavičky a odpadkové koše. Ke zkrásnění místa by mohli sloužit zvýšené záhony s trvalkami. Při rekonstrukci je navrženo zkrátit asfaltovou plochu a nahradit ji travnatým pásem.

Cena: 965.000 Kč

5. Obnova mobiliáře ROŠ

Rekreační areál Štěrkoviště prochází v posledních letech výraznou modernizací. Velkou kaňkou na kráse je ale hlavní stezka vedoucí skrz pláž, vzhledem k tomu, že její oprava by si vyžádala nejspíš vyšší finanční prostředky, navrhuji alespoň výměnu mobiliáře. Jedná se zejména o lavičky, sběrné nádoby na odpad, stojany na kola. Abychom podporovali moderní trendy, bylo by vhodné do prostoru umístit dvě solární lavičky, kde si budou moci návštěvníci bezplatně dobít telefon či jinou drobnou elektroniku.

Cena: 650.000 Kč

6. Oprava chodníku na ul. Jana Žižky

Projekt počítá s opravou chodníku, který je skutečně v dezolátním stavu. S ohledem na skutečnost, že se jedná o přístupový chodník ke škole, hrozí zvýšené riziko úrazu. Za deště se navíc tvoří na chodníku kaluže. Okolní chodníky jsou opravené a na tento se zapomíná.

Cena: 1.000.000 Kč

7. Oprava dětského hřiště ul. Čechova

Stávající herní prvky jsou staré, a navíc některé nevhodně umístěné v blízkosti parkoviště. Navrhuji, aby hřiště bylo kompletně odstraněno a nahrazeno novou hrací plochou, která bude oplocena pro vyšší bezpečnost. Jako dopadovou plochu navrhuji kačírek. V prostoru se může umístit větší hrací sestava, houpadla, nové pískoviště, kolotoč, houpačky a lavičky pro rodiče.

Cena: 900.000 Kč

8. Odpočívky na stezkách – multifunkční dokovací zařízení Pit box

Pro odpočinek a doplnění energie pro cyklisty navrhuji podél stezek na území města doplnit energeticky soběstačný Pit stop. Jedná se o lehkou konstrukci s odcloněním. Díky dřevěným doplňkům nenarušuje přírodu. Řeší jak dobití baterie pro elektrokola, tak také možnost odpočinku pro cyklisty. Multifunkční dokovací zařízení je schopné dobíjet až 5 elektrokol současně.

Cena: 1.000.000 Kč

9. Nasvětlení stezky pro chodce a cyklisty směr Zlín

Navrhovaným řešením je realizace dodatečného osvětlení cyklostezky za pomocí dopravních knoflíků bez napojení na elektrickou síť. Instalací by došlo ke zvýšení bezpečnosti pro cyklisty ve večerních, nočních časech a za nepříznivého počasí. Provoz těchto prvků je automatický a bez dodatečných nákladů na provoz.

Cena: 300.000 Kč

10. Modernizace hřiště před ZŠ TGM – pro aktivní odpočinek

Cílem projektu je úprava stávajícího hřiště, které je ve špatném stavu. Po zlepšení jeho kvality by se mohlo stát místem pro aktivní odpočinek rodin s dětmi. Navrhujeme zčásti upravit povrch hřiště, umístit zde hrací prvky, jako jsou branky na fotbal, košíky na košíkovou, dětskou herní sestavu, kuželky, stolní tenis, odpočinková lehátka pro rodiče. Prostor je nutné z části oplotit novým plotem, tak aby byl opět bezpečný pro všechny.

Cena: 900.000 Kč

Vybrali jsme pro vás: