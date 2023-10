Přestavit asfaltové hřiště v lokalitě Horní Střed a novou relax zónu u Centra volného času na Baťově, to jsou projekty, které chtějí obyvatelé Otrokovic ve svém městě. Oba návrhy získaly nejvyšší počet hlasů ve veřejném hlasování mezi projekty „Pohni městem“. Projekty budou zrealizovány v příštím roce.

Otrokovice - Pohni městem | Video: Iva Nedavašková

V průběhu celého září mohli Otrokovičtí hlasovat pro některý ze čtrnácti projektů v rámci participativního rozpočtu „Pohni městem“. Za tuto dobu bylo odevzdáno celkem 3258 hlasů, z čehož bylo 2909 doručeno on-line. Finanční rámec pro participativní rozpočet je stanoven na 2 miliony korun. Lidé mohli navrhovat jednotlivé projekty do výše 1 milionu korun.

„Těší nás zájem veřejnosti podílet se na utváření podoby města. Lidé mají často jiné představy o řešení veřejného prostoru a díky tomuto projektu si mohou prosadit svou,“ uvedla starostka Otrokovic Hana Večerková.

Luhačovice patří v třídění odpadu mezi špičku. Děti se učily, jak na to

Letošní ročník participativního rozpočtu je třetím v pořadí a i na počtu hlasujících je podle starostky vidět, že se stále více dostává do povědomí veřejnosti.

„Zájem byl dvojnásobný. ‚Pohni městem‘ bude pokračovat i v příštím roce, a tak již nyní mohou lidé při procházkách městem přemýšlet, co by kde doplnili. Výzva k podávání návrhu bude opět vyhlášena v dubnu,“ upřesnila Hana Večerková.

Vítězné projekty

Řešení asfaltového hřiště v lokalitě Horní střed – odhadované náklady 935 000 korun

Projekt navrhuje demolici stávajícího nevyhovujícího asfaltového hřiště, které je kvůli svému stavu velmi málo využívané. Na jeho místě by mohl vzniknout minipark, odpočinková zóna s lavičkami, stromy a keři.

Relax zóna u Centra volného času na Baťově – odhadované náklady 461 000 korun

Projekt by prostranství využil jako místo, kde mohou smysluplně trávit volný čas nejen děti čekající na kroužek, ale také jej mohou využít i rodiče s mladšími sourozenci čekající jinak na chodbě budovy nebo veřejnost v rámci . otevírací doby centra.

Knihovnou roku 2023 je knihovna v Halenkovicích ve Zlínském kraji

V případě, že by se v rámci nového oplocení umístila branka mezi tuto plochu a sousední hřiště u ZŠ Mánesova, mohou tuto odpočinkovou zónu využít i sportovci z vedlejšího hřiště.

Plocha by po úpravě terénu sloužila při různých aktivitách v rámci konání příměstských táborů pořádaných DDM Sluníčko. Místo by oživily tři lavičky a multifunkční herní prvek pro děti od tří do patnácti let.