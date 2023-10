Titul s označením Cykloměsto získávají každý rok tam, kde se starají o cyklistickou a chodeckou infrastrukturu. Otrokovice byly letos oceněny znovu, celkem již po čtvrté. Titul lze ale získat pouze dvakrát v řadě za sebou, proto se stejně jako loni zapíšou do síně slávy.

Cyklostezka z Otrokovic do Napajedel. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Matej Slávik

Odborná komise oceňuje podmínky a bezpečnost pohybu cyklistů, stav infrastruktury ve městě a komfort na cyklostezkách. Otrokovice jsou křižovatkou mnohých tras a leží většinou v rovinatém území.

Na rozdíl od řady stezek v regionu východní Moravy nabízejí vesměs nenáročné výlety. Ale tu svou trasu si na rozhraní Valašska, Slovácka a Hané najde každý cyklista nebo bruslař.

Z města je možné se vydat přes Zlín až do Vizovic, s dětmi do Napajedel nebo na horských kolech do žlutavských kopců. Otrokovice jsou cyklistickým a in-linovým rájem.

Sice první, ale bez titulu

Otrokovice a Zlín se v soutěži Do práce na kole předhánějí už od roku 2014, kdo bude mít lepší akce, lepší výhry a lepší podmínky pro alternativní dopravu.

„Na úspěchu obou měst má podíl i spolupráce iniciativy CykloZLÍN v čele s Janou Vybíralovou a cyklokoordinátory obou měst. Otrokovice se v roce 2023 sice opět umístily v anketě o Cykloměsto roku na prvním místě, ale kvůli pravidlům, kdy titul lze získat pouze dvakrát v řadě za sebou, jsme jim nemohli letošní titul přiřknout. Otrokovice jsme tedy opět slavnostně uvedli do Síně slávy,“ vysvětlila Anna Kociánová ze spolku AutoMat, který anketu o Cykloměsto vyhlašuje.

Cykloskokan z Ostravy

Vítězem kategorie Cykloměsto se tak stal původně druhý Hradec Králové. Cykloskokanem 2023, tedy městem, které v oblasti udržitelné dopravy udělalo za poslední rok až dva největší pokrok, je pro letošní rok Ostrava.

V Otrokovicích se do největší, květnové výzvy kampaně Do práce na kole zaregistrovalo 643 účastníků, kteří společně urazili vzdálenost 170 131 kilometrů.

„V rámci výzvy motivujeme jednotlivce, firemní týmy, zaměstnavatele i vedení měst. Každoročně oceňujeme nejlepší Cykloměsta, tedy taková, která se snaží komplexně a progresivně rozvíjet svou infrastrukturu pro chodce i cyklisty. Pomocí této kategorie chceme všechna města zapojená do výzvy Do práce na kole motivovat k dalšímu rozvoji udržitelné mobility a také přinášet inspiraci z celého světa,“ dodala Anna Kociánová.

Otrokovice se příští rok zapojí již po jedenácté. „Účast ve výzvě lidi nastartuje k tomu, aby po jejím skončení jezdili i mimo soutěž. A to je z mého pohledu ten nejdůležitější efekt,“ říká starostka města Hana Večerková.