Otrokovice stále nemají schválený rozpočet na příští rok. Čeká je provizorium

V režimu rozpočtového provizoria bude na počátku příštího roku hospodařit otrokovická radnice. Provizorium potrvá do chvíle, než bude schválen nový rozpočet. O jeho podobě by měli zastupitelé rozhodnout nejpozději do konce února.

Otrokovice, městský úřad. Ilustrační foto | Foto: Deník/Jana Vozárová