Umělecké dílo akademického sochaře Radima Hankeho se stalo součástí nově rekonstruovaného tržiště v Trávníkách v Otrokovicích. Přináší oživení a v létě příjemné osvěžení - Ještěrkáč je totiž netradiční fontánou. Za revitalizaci tržiště včetně nové fontány radnice zaplatila 8,3 milionu korun.

Fontána Ještěrkáč v Trávníkách v Otrokovicích. | Foto: se svolením Města Otrokovice

Revitalizace tržiště přinesla v loňském roce sídlišti Trávníky novou, atraktivní podobu. „Frekventovaným úsekem v blízkosti MHD a pošty denně projdou stovky lidí. I proto se radnice rozhodla pro stavbu, která celý prostor více otevřela a vytvořila příjemné místo pro odpočinek i místní prodejce,“ uvedla mluvčí otrokovické radnice Lenka Vaculová.

Hlavním prvkem a zároveň dominantou nového prostoru je netradiční fontána. „Každá z místních částí si zaslouží svůj vodní prvek, zatímco na Baťově je chloubou Otrokovic Štěrkáč, na Trávníkách by to mohl být Ještěrkáč,“ komentovala s úsměvem pojmenování nové fontány starostka Otrokovic Hana Večerková. „Fontána přináší do sídliště osvěžení ve více ohledech. Jako bájný ještěr se jistě stane atrakcí pro děti a svou funkcí pomůže v horkých letních dnech,“ doplnila starostka.

Hlavní motiv pro fontánu vznikal společně s architektonickým návrhem celého prostranství tržiště, jehož autorem je architekt Ivan Havlíček. Ten provedl výběr zvířete a ke spolupráci oslovil akademického sochaře Radima Hankeho, aby dané téma vyřešil jak tvarově, tak i v barevném návrhu pro skleněnou mozaiku, kterou je celá fontána obložena.

„Snahou nás obou bylo vytvořit výrazný prvek, který toto prostranství vypointuje jak tvarově, tak barevně. Ještěrka je trochu sci-fi a trochu pohádkové zvíře, které si svou podobu vzalo z dětského světa svobodné fantazie,“ popsal Radim Hanke.

„Barva je tu výrazným činitelem, má být živým výrazným prvkem celé fontány. Jejím základním tónem je žlutá, tvořící výrazný kontrast jednak k cihlové barvě zídky, ale také k zeleni trávy v jejím pozadí i k použité dlažbě. Dalšími barvami jsou oranžová, modrá a zelená, které jsou použity pro elipsy a křivky doplňující základní žlutou plochu. Mají evokovat hravost a fantazii pohádkového zvířete, kterému navíc z hřbetu a tlamy tryská voda,“ dodal Hanke.

Fontána Ještěrkáč v Trávníkách v Otrokovicích.Zdroj: se svolením Města Otrokovice

Centrálním bodem tržiště je zvýšený záhon s původní katalpou, od které se rozvíjí další plocha. Zachován byl princip opěrné zídky, která ale dostala novou funkci odpočinkové plochy s lavičkami. „Díky střídání plných bloků a dílů se zabudovaným sezením, se tato část, stala odpočinkovou zónou,“ přiblížil Jakub Tesař z odboru rozvoje města.

Obnovy se dočkala i zeleň. Zídka z lícového zdiva je lemovaná výsadbou středně vysokých keřů a dvojitou řadou vzrostlých stromů. „Tato úprava tvoří přirozenou bariéru od rušné křižovatky, snižuje prašnost a vytváří příjemné mikroklima,“ doplnil Tesař. Součástí nového tržiště jsou i prodejní stoly a lavičky pro odpočinek. Výměnou prošly také informační tabule umístěné v bezprostřední blízkosti tržiště.