Otrokovické letní slavnosti se uskuteční od 23. do 25. července. Hlavní program se bude odehrávat v parku před Společenským domem.

„Malá scéna bude připravena také v Kvítkovicích na návsi. V přístavišti můžete využít jízdu na párty lodi a ochuzeni nebudete ani o tradiční přehlídku leteckých modelů na bělovském letišti. Dopravu mezi těmito stanovišti bude zajišťovat autovláček Moravský drak,“ upřesnila mluvčí otrokovické radnice Romana Pastuszková.

„Program na Otrokovické letní slavnosti se snažíme tvořit tak, abychom se zavděčili co nejširšímu spektru návštěvníků. Děti si mohou užít Kouzelný karneval s Jirkou Hadašem, senioři klasickou dechovou muziku Bludověnka, pro labužníky bude připraven druhý ročník Gastrofestivalu v parku. Z hudební scény nabídneme například kapely Lake Malawi, Hodiny, Turbo, maďarský revival KISS Forever Band nebo Jaroslava Uhlíře s kapelou,“ vyjmenovává část programu dramaturg BESEDY Dalibor Dědek.

Tradiční výstavu otrokovických výtvarníků letos nahradí přehlídka fotografií členů Fotoklubu Beseda a jejich spřátelených spolků.

Pravidla vstupu do oplocené arény OLS v parku před Společenským domem



Všichni návštěvníci ve věku od 6 let (výše) budou u obou vstupů do arény kontrolováni dvoučlenným týmem, složeným ze zástupců organizátora a Městské policie Otrokovice. Pro vstup bude vyžadován doklad v mobilu či doklad v tištěné podobě, že je osoba bezinfekční na nemoc covid-19.



Doklady, prokazující bezinfekčnost:

- negativní PCR test starý nejvýše 7 dní

- potvrzení výsledku negativního antigenního testu staré nejvýše 72 hodin

- doklad o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce

- dokončené očkování proti covidu-19 (druhé u dvou-dávkových vakcín, první u jedno-dávkových vakcín) s datem 8. 7. 2021 a dříve



Pokud se osoba nebude moci prokázat žádným z výše uvedených dokladů, může se otestovat v připraveném mobilním stanu. Nárok na antigenní test zdarma má každý pojištěnec jedenkrát za 7 dní. Osoby, které nebudou mít nárok na antigenní test ze systému veřejného zdravotnictví, si budou moci na místě zakoupit antigenní test pro samotestování za 80 korun. Osoby otestované v mobilním testovacím stanu obdrží oficiální certifikát, který je platný 72 hodin i pro další akce či služby.