„Hlavní pódium se vrací do parku před Společenský dům, kde vystoupí například David Koller, Radek Banga a další. Novinkou bude sportovní show, která se uskuteční v prostorách skate parku na Trávníkách. Kulturní program bude v letošním roce připravený také v Kvítkovicích, začne od 15 hodin vystoupením pro děti a potrvá do 20 hodin. Mimo to se mohou lidé těšit i na tradiční přehlídku leteckých modelů na letišti Bělov,“ uvedl jednatel Otrokovické Besedy Filip Pastuszek.

Lážo Plážo Fest 2025? Hlavní jména už víme, říká pořadatel festivalu Jan Svoboda