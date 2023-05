Počasí jak malované si užili všichni účastníci prvomájové akce v Otrokovicích. V přístavišti na Baťově byla oficiálně zahájena plavební sezona a představitelé města, kraje i ministři dopravy a zemědělství symbolicky odemkli vodu klíčem, který jim zapůjčil místní vodník.

Odemykání řeky Moravy v Otrokovicích | Video: Iva Nedavašková

Provoz na Baťově kanálu začíná obvykle již v dubnu, přesto „Odemykání řeky Moravy a Baťova kanálu“ bývá vždy 1. května v některém z měst či obcí ležící podél této vodní cesty. Dějištěm letošního slavnostního aktu se stalo právě přístaviště v Otrokovi­cích.

Povodí Moravy zahájilo provoz plavebních komor už v pátek 28. dubna. „Využili jsme víkendu, který předcházel 1. květnu a spustili jsme provoz plavebních komor tři dny před slavnostním zahájením hlavní plavební sezóny. Ukončení sezóny je také prodloužené, a to až na neděli 1. října,“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Komorování bude probíhat v čase od 9.30 do 18 hodin. V květnu a září budou plavební komory v provozu od pátku do neděle, v červnu, červenci a srpnu se bude komorovat od úterý do neděle.

Před zahájením plavební sezóny Povodí Moravy dokončilo rozsáhlé opravy Baťova kanálu mezi Valchou a Výklopníkem i stavbu dalších vyčkávacích stání na rejdách plavebních komor. Plavba bude díky tomu bezpečnější a pohodlnější.

Program jak v přístavišti, tak před Společenským domem

Slavnostní program v přístavišti odstartoval po deváté hodině vystoupením mažoretek z DDM Sluníčko Otrokovice. Během dne se na pódiu vystřídaly orientální tanečnice nebo děti ze skupiny Kids Dance, o hudební kulisu se postaraly kapely New Orleans Band a Tady a Teď.

V rámci slavnostního dne si zájemci mohli užít plavby lodí po řece Moravě nebo prohlídky edukativní lodě Jan Amos či technického plavidla Jožin, kterým Povodí Moravy na kanále udržuje bezpečný plavební provoz.

A koho omrzel Baťův kanál, tak se přesunul o pár stovek metrů dál do parku před Společenským domem na Májovou pouť. Malí i velcí si užívali kolotoče, skákací hrady, autodromy či střelnice. Všechny atrakce lemovaly stánky s nejrůznějším občerstvením, vybrat si tu musel opravdu každý. K tomu z pódia zněl pestrý hudební program od dechové hudby Palačanka přes rock’n’rollové hity v podání skupiny Crazy Dogs až po Wanastowi Vjecy Revival.

Mezi přístavištěm a Společenským domem tradičně jezdil vláček Moravský drak.