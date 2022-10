Růst cen energií, dřeva, pohonných hmot a přidružených komodit se musí promítnou i do tohoto odvětví. Náklady pálenic vzrostly o stovky procent. To vše se promítne do celkové ceny, za kterou bude zhruba 500 oficiálních pálenic „ohnivou vodu“ nabízet.

Úroda ve Vizovicích

V jedné z nejznámějších pálenic na Zlínsku u Rudolfa Jelínka jsou z letošní sezony nadšeni. Ve svých švestkových sadech sklidili 676 tun švestek.

„V Jedná se o historicky druhou nejlepší sklizeň z našich sadů, poprvé jsme sklízeli v roce 2008. Letos zarodily dobře všechny odrůdy, které ve švestkových sadech máme a úroda pokryje přibližně dvacet procent naší potřeby švestek,“ řekla Hana Holubová, projektová manažerka firmy.

Meruňky opět z velké části pomrzly, ale i přesto v sadech pár tun sklidili. V případě třešní byla úroda průměrná.

„Pro sezonu 2022/23 je cena pěstitelského pálení v naší pálenici 309 korun za 100 procentní alkohol. Nejvíce lidé přijíždí se švestkovým kvasem,“ doplnila Holubová. A jak zdraží firma destiláty vlastní značky?

„Vzhledem k růstu cen vstupů plánujeme od nového roku zdražení našich destilátů v rozmezí od pěti do patnácti procent z dnešních prodejních cen, tedy podobně jako tomu bylo při zdražování na začátku letošního roku,“ dodala Holubová.

Někde poničily úrodu kroupy

„Úrodu trnek nám poničily hlavně kroupy, které Březůvky zasáhly. Naštěstí je hodně jablek,“ popsal Miroslav Mikel z pálenice Březůvky.

„Letní pálení neproběhlo, nebylo z čeho. Teď sbírám objednávky na podzim. Litr čistého alkoholu bude stát 280 korun,“ dodal Mikel.

Sadaři na Slovácku si zoufají

Zdeněk Halík, majitel pěstitelské pálenice v Boršicích u Blatnice, popisuje sezonu jako katastrofální.

„Úroda byla velmi špatná. Bylo sucho, stromy vysílené,“ sdělil Halík. Loňský rok byl extrémní, pálenice byly v provozu až do půlky dubna. „Letos to vypadá obráceně. Zatím mám rezervace zhruba do konce listopadu,“ řekl Halík.

Zvyšování cen je nepoloží, i když topí plynem, mají uzavřené smlouvy na dodávky plynu. Zdražování se přesto nevyhnou. „Zdražovat budeme o patnáct korun, to je 300 korun za litr 100 procentního alkoholu.“

Špatnou úrodu potvrzuje i Josef Mlček z pálenice v Bojkovicích.

„Urodilo se minimum švestek, hrušek. Zachraňují to jablka,“ řekl Mlček. V této palírně si také za vypálený kvas zájemci připlatí zhruba deset procent. Litr čistého alkoholu bude stát 325 korun.

Zatím mají prvních padesát zájemců o termíny, ale hlavní sezona je teprve čeká v listopadu a prosinci.

Mizerná úroda v Kroměříži

Historicky nejnižší úrodu letos zaznamenal Radomír Kupec z pálenice v Kroměříži.

„Letní kvasy jsme neměli, teď se začínají pálit švestky. Cena se u nás pohybuje v rozpětí 320-340 korun za litr čistého alkoholu. Jaký bude zbytek pálenického období nedokážu odhadnout, ale vyhlídky nejsou dobré. Jestli budeme ještě zdražovat nedokážu v tuto chvíli vůbec říci,“ konstatoval Kupec.

Vrtkavé Valašsko

Denisa Mezníková z pěstitelské pálenice Janová u Vsetína si na neúrodu nestěžuje.

„Letní sezona byla vrtkavá, ale podzimního ovoce jako jsou jablka, hrušky, švestky, se v našich sadech urodilo hodně. Myslím si, že budeme spokojení. Momentálně se pálí mirabelky,“ ohlásila Mezníková.

Pálenice funguje již od roku 2014 a je součástí rodinného hospodářství Veselý Grunt, který se zabývá výrobou povidel, likérů či ovocných destilátů. Také ona ale potvrzuje, že se navýšení nevyhnou.

„Budeme letos zdražovat zhruba o deset procent, takže cena za litr čistého alkoholu bude 333 korun,“ řekla Mezníková. „Topíme sice dřevem, ale jeho cena vzrostla z loňských 450 korun na 1200 korun. Takže i toto musíme zahrnout do koncové ceny,“ dodala Mezníková.

Důležitá příprava

Pálit se dá každé ovoce, tradiční jsou však švestky. Musí být čisté, ideálně přezrálé, ale nenahnilé.

Do kvasu se švestky sklízejí co nejpozději, aby měly málo kyselin a mnoho cukru a také aromatických látek. Dobře vyzrálé švestky by měly mít obsah cukru vyšší než 16-20 procenty. Sudy na kvas musí být naprosto čisté, nejlépe dřevěné nebo plastové. Měly by být umístěny v prostoru, kde se teplota pohybuje mezi 15 a 20 stupni Celsia.

Kvalitní kvas potřebuje čas. Letní ovoce obvykle kvasí dva až tři týdny, pozdní ovoce jako švestky, hrušky či jablka kvasí většinou osm až dvanáct týdnů. Poté je čas na převoz do pálenice.