Státní památky ve Zlínském kraji si nedokážou samy vydělat na provoz, údržbu a opravy. Výnosy ze vstupného, pronájmu a pořádaných akcí se letos blížily 40 procentům celkových nákladů. Podíl výnosů se přitom od roku 2004 do roku 2006 zvýšil asi o dvě procenta. Chybějící peníze pokrývají příspěvky ministerstva kultury a další dotace.

Zavřeno. | Foto: Foto: Rudolf Seifert

V regionu stát spravuje čtyři památky, Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži, zámky Buchlovice a Vizovice a hrad Buchlov. Výnosy jednotlivých objektů se podle Slezáka porovnat nedají. Záleží na jejich charakteru, poloze vzhledem k turistickým oblastem a atraktivnosti.

Například Podzámecká zahrada s rozlohou asi 60 hektarů patří k nejrozsáhlejším a nejnáročnějším památkám na obsluhu i údržbu v regionu. Současně je i městským parkem, ve kterém se nevybírá vstupné. "Čili vysoké náklady a vlastní příjmy mizivé," konstatoval ředitel.

Růst příjmů do pokladen památek mají zajistit také nejrůznější akce, jejichž počet se rok od roku zvyšuje. Kromě tradičních programů, jako je například Hudba v zámku a zahradách v Kroměříži, Slovácké divadlo na Buchlově či Vizovické zámecké kulturní léto, se památky stávají stále atraktivnějším místem pro koncerty, představení, vystoupení skupin historického šermu či výstavy.

Do státem spravovaných památek v kraji zavítalo letos téměř 415.000 návštěvníků. Do tří zámků a jednoho hradu tak přišlo o 14 procent, tedy asi o 68.000 turistů více, než za stejné období loni. Nejvyšší nárůst pak zaznamenal Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži. Prohlédlo si je 161.217 lidí, což je o 40.973 meziročně více. Zámek i obě zahrady jsou od roku 1998 zapsány do Seznamu světového kulturního dědictví Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO).