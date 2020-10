„Někdo by krásu Podzámecké zahrady uměl popsat slovy, ale já nejsem básník. Stačí se však podívat a hned zjistíte, že zahrada není založena včera a má svou historii. Jen díky dlouhodobé péči tady máme takto zajímavou zahradu,“ řekl minulý pátek olomoucký arcibiskup Jan Graubner coby zástupce majitele Podzámecké zahrady.

Každoročně v červených číslech

Jenže ona dlouhodobá péče vyžaduje nemalé finanční náklady. Ať je zahrada sebevíc krásná, jde o majetek, který de facto pouze „požírá“ peníze, ale negeneruje žádný zisk. Každoročně je v červených číslech.

Ztráty jsou milionové a majiteli nezbývá, než ji dotovat. I na tento popud vzniklo během letošního léta memorandum, ve kterém se zavázaly ke spolupráci tři objekty – arcibiskupství, město Kroměříž a Zlínský kraj.

„Účastníci memoranda by měli společně propagovat realizované projekty v cestovním ruchu, aktivně vyhledávat externí zdroje na investiční záměry, obnovu památek a jejich trvale udržitelného zpřístupnění,“ uvedl v červnu radniční mluvčí Jan Vondrášek. O konkrétních činech a číslech se však v červnu nehovořilo.

Konkrétní čin?? Výsadba stromu

Uplynulý pátek společně zástupci všech tří subjektů – arcibiskup Jan Graubner, hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek a starosta města Kroměříž Jaroslav Němec – zasadili v prostorách Podzámecké zahrady památný strom. Jak se však za tři měsíce, kromě podpisu memoranda a zasazení stromu, pohnula vyjednávání o konkrétní vzájemné pomoci?

„Tímto malým gestem (zasazení stromu – pozn. red.) chceme ukázat, že pokračujeme ve spolupráci a jde nám o společnou věc,“ řekl opět neurčitě Graubner. Podobně se vyjádřil také hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

„Konkrétní čin je nyní to, že jsme zasadili strom. Kraj i město chápou, že pokud je prostor využíván především veřejností, musíme na jeho správě participovat finančně či materiálně,“ přiznal Čunek a dodal, že do dnešních dnů již kraj finančně podpořil opravy zámku. Naposledy třeba tamní obrazárnu.

„Jednalo se o miliony korun. Nyní se finanční pomoc rozšíří i na Podzámeckou zahradu,“ dodal Jiří Čunek.

„Je tu jeden nový a silný vlastník, což je Arcibiskupství. Zavázali jsme se k pravidelným schůzkám. Ale ono to není jen o tom. Zatím jsme sice řešili jen drobnosti, ale myslím, že je to nastaveno dobře,“ míní starosta Kroměříže Jaroslav Němec.

Správce: Spolupráce už jde docela rychle

Výkonný ředitel Správy Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži Martin Krčma připustil, že by první hmatatelné výsledky mohly být známy už do konce letošního roku.

„Připravujeme pro všechny tři strany podklady, jakým způsobem převést spolupráci do reality. Před vysazením stromu jsme absolvovali společnou prohlídku zahrady, abychom všem partnerům ukázali, co nás nejvíce pálí. Na to, jak dlouho se ke spolupráci všechny strany odhodlávaly, tak teď už to jde docela rychle,“ přiznal Martin Krčma.

Vybudování odstavného parkoviště

Jak na svých stránkách uvedlo město Kroměříž již v červnu po podpisu, memorandum deklaruje i snahu podílet se společně na vybudování odstavného parkoviště mimo centrum města, na přípravě zpřístupnění Podzámecké zahrady od Maxova dvora i na přípravě turistických tras Kroměříž – Rymice – Holešov a Olomouc – Chropyně – Kroměříž – Velehrad.