Začalo to koupí jedné pumpy a za sedm let se povedlo zajistit více než tři miliony korun, které posloužily k výbavě dvou čekáren, zakoupení přenosných kyslíkových přístrojů, speciálních polohovacích lůžek, pump na podporu oběhu krve, ultrazvuku a lehátek.

Posledním příspěvkem jsou nové pohodlné sedačky za půl milionů korun. Pacienti v čekárně Onkologického oddělení Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně tráví spoustu času, proto jsou vyrobené z materiálů umožňující bezbolestné sezení i několik hodin.

Projekt Pomáháme onkologii pořádá také festivaly, koncerty, prodává různé předměty, přičemž veškeré výtěžky bez nároku na honorář předává onkologii. Jendou z největších akcí bývá březnový benefiční koncert I hudba může pomoci nebo letní country festival Bundy zelený, jehož výtěžek byl naposledy více než milion korun.

Snahu oceňuje primářka onkologického oddělení zlínské nemocnice Markéta Pospíšková.

"Léčba onkologického onemocnění je dnes úspěšná, ale zároveň hrozně náročná. Pacienti tráví v nemocnici pět, šest hodin týdně. Přestože se to zdá úsměvné, i ty sedačky v čekárně jsou důležité,“ říká Pospíšková.

Počet nových onkologických pacientů v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně neklesá. Naopak. V roce 2020 jich přibylo 1200, v loňském roce 1300. A klesá i věk onkologicky nemocných. Dříve to byli lidé nad 75 let, dnes je jich nejvíce ve věkové skupině 50 až 60 let. Nejčastějšími onkologickými onemocněními jsou nádory kůže, ty se většinou dají úspěšně léčit. Se závažnějším průběhem jde o nádory střeva, prsu, plic nebo prostaty. Důležité je zachytit nemoc v počátečním stádiu. V takovém případě je úspěšnost léčby až devadesátiprocentní.

Projekt Pomáháme onkologii vznikl v roce 2015 a na jeho vzniku se podílel také Jiří Křístek ze společnosti Ofsito.