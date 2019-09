Dražší parkování čeká řidiče, kteří postaví svůj vůz v centru města na delší dobu.

Pokud řidiči budou parkovat 30 až 60 minut, mohou i oni počítat se zvýhodněným tarifem. Od 61. minuty si však za stání ve městě připlatí.

„Cílem bude, aby si lidé mohli ve městě něco vyřídit a poté uvolnili místo dalším. Nechceme, aby v centru stála auta déle než je nezbytně nutné. Navíc do MHD dává město zhruba 140 milionů ročně jako kompenzaci veřejné služby,“ vysvětlil náměstek primátora a radní zodpovědný za dopravu Michal Čížek.

CENY? ZATÍM NEZNÁMÉ

Deník se rovněž ptal na nové ceny parkování. Ty však Čížek odmítl sdělit s tím, že je nejprve musí schválit Rada města Zlína. Vyjádření omezil pouze na to, že ceny budou různé na různých místech. Například pod Novestou, což je dále od centra, se plánují ceny parkování výhodnější, než v centru.

Radní uvažují i o výstavbě nových, záchytných parkovišť na okraji krajského města, kde bude zaveden systém park and ride.

V praxi to znamená, že lidé nechají svá vozidla na těchto parkovištích a dál budou cestovat MHD, vlakem nebo na kole. V tomto případě budou mít parkování zvýhodněno, a to buď za minimální cenu, nebo dokonce zadarmo.

Další novinkou bude podle plánů radnice i to, že všechna parkoviště ve městě budou vybavena závorovým systémem.

„Chceme zvýhodnit krátkodobé parkování . Od toho se odvíjí i nový ceník. Jde také o přípravu na nový závorový a navigační systém, který připravujeme. Chceme v praxi vyzkoušet, jaký bude mít nový ceník dopad na obrátku aut na parkovištích a ulicích města“ potvrdil Michal Čížek.

Poslední slovo bude mít Rada města Zlína, která zvýhodnění krátkodobého parkování má i ve svém programovém prohlášení. Dá se předpokládat, že se těmito návrhy bude zabývat na svém zasedání 23. září.

I když mnozí řidiči nebudou změny možná vítat, ty přesto přinesou mnoha lidem úlevu. Zejména pak těm, kteří bydlí přímo ve městě. Nyní si budou moci nově zažádat o roční parkovací kupón.

PARKOVÁNÍ S KUPONEM

„Zavádíme roční zvýhodněné rezidentní stání pro občany, kteří si budou moci za velmi výhodných podmínek koupit parkovací kupon. Budou tak moci parkovat na své ulici, kde mají trvalé bydliště. Ovšem bez garance parkovacího místa. Výhodou však pro ně je, že mohou parkovat u svého domu, bez starostí o placení parkovného. Nemusí vybíhat ven a prodlužovat si dobu parkovaní,“ přiblížil radní pro dopravu.

Reálně tak mohou obyvatelé ulic, kde se platí parkovné, prokázat na Technických službách Zlín majetkový vztah k vozidlu, trvalé bydliště v dané lokalitě a zaplatit roční kupón. Podle Michala Čížka budou mít zvýhodněnou sazbu, která bude výrazně nižší, než u běžných řidičů, kteří v ulici zaparkují a zaplatí parkovné v automatu.

Ve městě jsou podle Michala Čížka rezidentními ulicemi téměř všechny, kde je parkovací automat. Výjimku tvoří ulice Hradská.

Další změna, která je již v platnosti, se dotýká pravidel pro vyhrazená stání.

„Hlavní myšlenkou bylo to, že jsme chtěli narovnat pravidla v parkování, kdy v těchto případech docházelo někdy ke zneužívání. Zamezili jsme tak tomu, aby tady někdo měl vyhrazené parkování pokud není invalida,“ popsal Michal Čížek s tím, že pro spoluobčany kteří jsou vozíčkáři, nabízí radní další službu.

„Pokud by chtěli, pomůžeme jim na odboru dopravy s vyplněním žádostí. S tím, že místo dvou let, bude toto povolení platit čtyři,“ zmínil radní pro oblast dopravy. Michal Čížek zároveň připomněl, že pokud by bylo vyhrazené stání pro invalidu z nějakého důvodu zrušeno, stane se z něj obecné stání pro invalidy.

Návštěvníci krajského města, ale i řidiči ze Zlína, budou v budoucnu podle záměru radnice využívat další záchytná parkoviště, a to v Příluku a Vršavě. Podle Michala Čížka jsou v jednání i Malenovice.

VYROSTOU NOVÉ PARKOVACÍ DOMY?

Mezi plánované pilotní programy v dopravě patří i zákaz stání vozidel delších než pět metrů, což přivítají řidiči zejména na sídlišti Jižní svahy. „Pilotní projekt by měl být zaveden na Podlesí a na Honech,“ zmínil Čížek s tím, že v budoucnu by se mohly vybudovat parkovací domy v ulici Středová a pod I. segmentem.

„Studie na tyto parkovací domy jsem již zadal. Ve hře je také prostor po zbouraném torzu. Zatím jako dočasné parkoviště,“ doplnil náměstek primátora.

„Také chystáme pilotní projekt – modré zóny ulice Sadová. Chceme si v praxi osahat, jak bude tento systém funkční a co přinese obyvatelům. K tomu bude však nejdříve potřeba vytvořit projekt, ke kterému se mají vyjádřit dotčené orgány. Chci jej zadat na začátku roku 2020,“ nastínil Čížek.

Zlínskou radnici v celoměstském systému parkování čekají velké změny. Přicházet však budou postupně. Na kolik městskou kasu vyjdou, zatím není jasné. Některé projekty se teprve připravují. Jisté je jen to, že některé budou radní financovat pomocí dotací.

„Nechceme dělat nějakou novou koncepci, která může trvat i tři roky. Podnikáme kroky už teď. To znamená, že co šlo, jsme začali již dělat,“ komentoval novinky Čížek. Podle něj jde o uvedené vyhrazené parkovací stání, nový ceník, zadání studie na parkoviště park and ride, hledání lokalit v bližším perimetru centra pro další parkoviště.

„Důležité je vědět, jaky cílový stav chceme dosáhnout a pak naplňovat postupně tyto kroky.“ zdůraznil.