Zlín /FOTOGALERIE/ - Zlín byl čtvrtou nedělní zastávkou předsedy ČSSD Jiřího Paroubka ve Zlínském kraji při předvolebním turné. „Lidé se ptají na takové standardní věci, které se týkají činnosti bývalé vlády Mirka Topolánka, to znamená zdravotnictví, školství, ale také kriminalita, sociální oblast, důchody,“ řekl krátce před zahájením mítinku v krajském městě.

Kampaň je podle něj decentralizovaná s podporou z centra. „Je to něco podobného, jako jsme dělali v krajských volbách,“ dodal šéf nejsilnější opoziční strany.

Vy sám jste se všech akcí v regionech nezúčastnil. Vybíráte si, nebo je to dáno jen vaší pracovní náplní?

Je to dáno čistě mým programem. Myslím ale, že do voleb jsem účasten asi ve dvaceti dnech, takže naprosté většiny se zúčastním.

Vnímají lidé, kteří na vaše mítinky přijdou, kampaň jako určenou pro volby do europarlamentu, nebo i jako začátek kampaně pro předčasné volby do českého parlamentu?

Já myslím, že ty věci nelze oddělit, že to tak chápou, že je to součást i té předvolební kampaně do poslanecké sněmovny.

Předpokládám, že i vy to takto berete.

Samozřejmě, i když se snažím vysvětlit, jaký je význam těch voleb do Evropského parlamentu, proč by lidé měli jít k těm volbám, a také proč by měli volit kandidáty sociální demokracie.

Proč by měla jít například paní z Holešova k volbám do europarlamentu?

Tak my si myslíme, že dokážeme dobře obhájit český národní zájem, že dokážeme dobře hájit zájmy občanů České republiky, právě proto, že budeme součástí jednoho ze dvou největších poslaneckých klubů v Evropském parlamentu. Pokud volby v České republice pro ČSSD dopadnou dobře, budeme mít svého poslance ve vedení parlamentní frakce evropských sociálních demokratů, to znamená, že budeme spoluurčovat evropskou politiku.

Samozřejmě půjde také o pojetí evropského a českého sociálního státu, takže pro paní z Dolní Horní je samozřejmě zajímavé, zda to bude ten stát v pojetí sociální demokracie a zda to bude Evropa v pojetí sociální demokracie, nebo jiná. Málo platné, dneska už padesát procent zákonodárství, které je v České republice, je odvozeno od toho zákonodárství, které projde Evropským parlamentem, a po uvedení Lisabonské smlouvy to bude devadesát procent. Takže z tohoto hlediska si myslím, že je důležité, aby to byli právě sociální demokraté, které budou občanku zastupovat.

Zmínil jste Lisabonskou smlouvu, bez ní by síla evropských institucí byla menší. Myslíte, že může Lisabon zkrachovat?

Já myslím, že to nehrozí. Tam, kde jsou určité problémy s ratifikací, tak nevyplývají z postoje parlamentů, ale spíš z určitých specifických záležitostí v politice té které země. Například ve Spolkové republice Německo to závisí na rozhodnutí ústavního soudu, u nás teď už je to jenom podpis prezidenta republiky, což v duchu ústavy je věc, která je sice významná, no ale prezident republiky podle litery i ducha ústavy se samozřejmě musí ohlížet na postoje parlamentu.

Pojďme k předčasným volbám do české sněmovny. Nastává období sestavování kandidátek, předpokládám, že do značné míry budou podobné jako před třemi lety, ale třeba ve Zlínském kraji tomu tak asi úplně nebude, protože odsud vzešel například Miloš Melčák, který se stal jedním ze symbolů přeběhlictví v českém parlamentu. Máte nastaveny nějaké mechanismy, abyste podobným věcem předešli?

Tak ta strana je decentralizovaná, záleží hodně na lidech, je to odpovědnost členské základny, koho si vyšlou do poslanecké sněmovny. Samozřejmě je vždycky dobré, aby o těch kandidátech bylo všechno veřejně známo ještě před volbami, takže my se budeme snažit rozšířit náš etický kodex pro poslance, aby se minimalizovaly takové věci, jako bylo právě to přeběhnutí poslance Melčáka.

Nicméně neobáváte se toho, že by ze Zlína mohl opět přijít nějaký takový odbojný poslanec? Už když mělo být panu Melčákovi zrušeno členství ve straně, tak to zlínská organizace odmítla, takže zde asi má dost příznivců.

Já bych to nedramatizoval, já si myslím, že lidé, když dlouhodobě spolupracují, tak ty vazby se lámou těžko. Nedokážou třeba toho člověka tak úplně pochopit, proč třeba zradil, ale zas na druhou stranu ho nechtějí hned hodit přes palubu. Já to chápu, ale my jsme to dokázali řešit na té centrální úrovni, vyloučili jsme ho ze strany ústředním výborem. Musím říct, že to byl nejčastější dotaz v těch posledních letech, jak se může stát, že člověk jako Miloš Melčák zradí svoji stranu, kterou dlouhá léta zastupoval ve sněmovně. Pro mě to bylo také něco nepochopitelného.

V případě, že sociální demokracie vyhraje parlamentní volby a obsadí post ministra vnitra, přijde pan Melčák pravděpodobně o ochranku, že?

Já myslím, že tu ochranku by měl zrušit už současný ministr (Martin Pecina – pozn. redakce), protože tady neexistují žádné důvody pro to plýtvání penězi daňových poplatníků. Jenom za roky 2007 a 2008 bylo vyplýtváno v platech a nákladech ochranky, bez nákladů, jako jsou odpisy na provoz automobilu a podobně, přes tři miliony korun. Jen na hlídání poslance Melčáka. To jsou věci, které jsou neuvěřitelné a já osobně tomu říkám langeroviny. To je věc, která je spjatá se jménem dnes již bývalého ministra vnitra Langera.

Takže očekáváte, že pan Pecina, kterého jste nominovali do vlády, ochranku zruší.

Já, kdybych byl na místě pana Peciny, tak konám v této věci i ve věci poslance Snítilého, který je také hlídán, okamžitě.

Zlínský kraj už půl roku řídí sociální demokracie. Zajímáte se o fungování regionů pod vaším vedením?

Tak samozřejmě se zajímám, ale přiznám se, že o tom Zlínském kraji vím poměrně nejméně, ale ze zkušeností vím, že když se o něčem málo mluví, tak to většinou dobře funguje.

Ptám se také proto, že ve Zlínském kraji se stále sociálním demokratům nepodařilo prosadit kompenzace poplatků ve zdravotnictví v plném rozsahu. Vidíte v tom nějaký problém?

Samozřejmě, že to problém je, ale každý vidí, že to není problém sociální demokracie. Je to problém jejích dvou koaličních partnerů, je to problém jedné z opozičních stran, to jsou ti Starostové, která nechce podpořit sociální demokracii. No a při tom posledním hlasování, jak jsem zjistil, dokonce jeden zastupitel z řad KSČM se nedostavil, protože řešil jiný důležitý úkol, takže to si myslím, že to jsou věci, které svědčí o přístupu dalších politických stran k tomuto problému.

Kdybyste si měl vsadit, budou poplatky dříve zrušeny na celostátní úrovni parlamentem, nebo se to spíš podaří sociální demokracii ve Zlínském kraji?

Tak já myslím, že se to podaří vedení Zlínského kraje, že přecejen, pokud zvítězíme v těch podzimních volbách, tak to bude ještě nějaký ten měsíc trvat. Ale já teď vkládám velkou důvěru v nějaký kompromis v rámci poslanecké sněmovny, kde bychom rádi jednali na základě prosincových pozměňovacích návrhů lidoveckých poslanců Carbola a Hovorky, tak aby byly poplatky významně omezeny. Byl by to kompromis, který by mohl fungovat do voleb a pak ještě nějakou dobu přes volby, než ty poplatky budou úplně zrušeny.

Hejtmani v celé zemi si stěžují, že poté, co kraje ovládla ČSSD, jim vláda naházela pod nohy několik klacků v podobě krácení financí například na ústavy pro seniory a podobně. Myslíte, že je to skutečně tím, že jste regiony ovládli vy?

Já myslím, že vláda Mirka Topolánka dělala velmi zákeřnou politiku. Jednak stála na nasvícených pódiích evropské politiky a přitom si hrála s ohněm. Věděla, že nemá většinu v poslanecké sněmovně, a přesto dělala takovéto sebevražedné kroky, kdy se snažila kraje, které jsou vedeny sociální demokracií, zkracovat na dotacích. Celkově na dotacích na sociální oblast, to jsou domovy důchodců, dětské domovy, tedy pro ty nejpotřebnější z potřebných, tak zkrátila vláda miliardu korun. V dalších dotacích na ekologii, na investice do zdravotnictví další dvě a půl miliardy korun. Na osobní železniční dopravu tři a půl miliardy korun. To je téměř sedm miliard korun, které se odvážila vláda zkrátit. Kdyby nebylo jiného důvodu než tohoto pro pád vlády, tak myslím, že je to velmi pádný důvod a my samozřejmě budeme jednat s příslušnými minstry o nápravě. A také při sestavování úřednické vlády jsme to projednávali s bývalým premiérem i s bývalým ministrem financí, tak aby tyto věci byly narovnány a myslím, že takováto politická dohoda byla učiněna.

Takže překlenovací vláda by to měla vyřešit?

Takovýto závazek byl učiněn už odcházejícím premiérem a ministrem financí. Myslím, že to byla obrovská chyba Topolánkovy vlády a znovu opakuji, že to byl jeden z důvodů, proč jsme tuto vládu srazili.

Doplatí se peníze krajům zpětně?

To bude nezbytné, protože pokud jde třeba o ty sociální ústavy, tak ty mají peníze tak do konce srpna, a protože se krátí daňové příjmy krajům, tak ty kraje by byly v bezvýchodné situaci. Myslím, že vláda Mirka Topolánka prováděla zcela neseriózní politiku ve vztahu ke krajům. Když jsem byl předsedou vlády, tak jsme se nikdy k takovýmto útokům nesnížili. Kraje slouží lidem a vláda Mirka Topolánka se snažila lidi trestat za to, že volili sociální demokracii. To už se nikdy nebude opakovat.

Říkal jste, že to byl jeden z klíčových důvodů, proč jste pomohli srazit vládu. Ptají se vás lidé na mítincích, proč jste kabinet potopili?

Lidé jsou spokojeni. Já myslím, že to odpovídá i těm průzkumům veřejného mínění. Jsou spokojení s naší argumentací, kdy mluvíme o těch důvodech, že tedy vláda nedokázala zvládnout boj s krizí, dlouhodobě se vlastně jednalo o vládu, která neměla většinu v poslanecké sněmovně, že to byla vláda, která byla založená na politické korupci, postavená na využití těch takzvaných přeběhlíků, vláda justiční mafie a zásahů do svobody slova.

Na závěr obvyklá otázka: jak pro vás dopadnou volby do Evropského parlamentu?

Já věřím, že úspěchem.

Co pro vás bude úspěch?

Vítězství.

O procento, o pět procent?

To já v tu to chvíli neodhadnu. Věřím, že to bude vítězství, podle toho posledního průzkumu STEMu, ten je nejpřesnější, tak je to asi 31 ku 25 ve prospěch sociální demokracie a v neprospěch ODS. Já v tuto chvíli nedokážu odhadnout, jak se bude vyvíjet účast. Pokud bude kolem třiceti procent, sociální demokracie vyhraje.

Očekáváte vítězství i na podzim?

Tak zatím ty průzkumy ukazují rozdíl mezi sedmi až deseti procenty. Já si myslím, že pokud neuděláme nějaké fatální chyby a nevím, z čeho by ty chyby měly pramenit, tak vyhrajeme.