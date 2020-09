„Vážení klienti Veterinární kliniky Medipet, s lítostí Vám oznamuji, že po 25 letech nepřetržité veterinární péče jsme nuceni od 31. srpna 2020 do odvolání zrušit noční pohotovostní službu naší kliniky z důvodu nedostatku veterinárních lékařů,“ uvedl na stránkách veterinární kliniky Medipet její majitel, veterinární lékař Jiří Jahoda.

„Odešli nám dva lékaři a nezískali jsme za ně náhradu, není proto v našich silách zajistit nepřetržitý provoz, proto jsme jej z tohoto důvodu tento týden ukončili,“ vysvětlil pro Deník.

Podle Jiřího Jahody však bude normální denní provoz v jejich klinice dále zajištěn.

„Situace je jiná, než v době, kdy jsem kliniku zakládal. Dnes není mezi lékaři o veterinární pohotovostní službu zájem,“ připomněl známý veterinář.

Podle něj jsou u nich akutní případy však stále připraveni přijímat.

„Od pondělí do pátku od 8 do 20 hodin, v sobotu, neděli a ve svátky od 8 do 16 hodin,“ doplnil.

Podobně reagovala i prezidentka Komory veterinárních lékařů ČR (KVL ČR, Komory) Radka Vaňousová. Podle jejich slov veterinárních lékařů ubývá.

„Ano, to mohu potvrdit,“ uvedla s tím, že mnozí mladí veterinární lékaři teprve až v praxi poznávají, že je realita jiná, než si představovali.

„Navíc mnozí studenti prvních ročníků mají představu, že budou jezdit po světě a zachraňovat zvířata, ale skutečnost je opravdu zcela jiná. Je škoda, že jim chybí praxe a jasná představa o tom, co doopravdy musí ve veterinární praxi dělat,“ poukazuje veterinární lékařka a současně prezidentka KVL ČR.

Podle dalšího zlínského známého veterináře Dominika Gregoříka, jsou noční služby náročné jak z hlediska odbornosti a vytížení, tak také z ekonomického hlediska.

„Stane se, že za celou noční službu se neobjeví žádný případ, který musí veterinář řešit. Přesto, v zařízeních s nepřetržitým provozem musí být fyzicky. Při případných náročných operacích pak musí být přítomen i anesteziolog a sestra, což jsou další náklady, které se musí zaplatit,“ připomíná Dominik Gregořík.

Podle něj však jsou tyto služby náročné i z hlediska obtížnosti případných zákroků.

„Může se jednat o torze žaludku (obrácení žaludku, pozn. red.) nebo po srážce automobilem. Lékař tak musí sám zvládat tyto složité věci i velké operace,“ připomněl Dominik Gregořík.

V neposlední řadě, pokud nějaký lékař vypadne z plánu, tak jej musí podle něj další zastoupit, což může být i zátěž na samotné veterináře, kteří pak nastupují na denní službu.

Zpráva o ukončení noční pohotovosti se rozletěla po sociálních sítích. Lidé z této skutečnosti radost nemají, přesto vyjadřují díky za pomoc s jejich domácími mazlíčky. Jako například Mike Hochmayer na facebookovém profilu I pes je město Zlín.

„Nemůžu si stěžovat na Medipet, je škoda že končí noční pohotovost. Právě v noci mi zachránili našeho Jimmyho,“ připomněl muž.

Většina majitelů zvířat se nyní v obavě ptá: „kam teď budeme v případě nouze v noci chodit?“ Ordinace, které mají označeny na svých webových stránkách pohotovost mimo otevírací dobu, mají uvedeno i telefonní číslo, na které mají v případě nutnosti majitelé zvířat zavolat. Pak už zbývá se jen dostavit s nemocným zvířetem do této ordinace, kam se přijede i její veterinář, který jejich domácího mazlíčka ošetří.