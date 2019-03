V těchto dnech je už otevřena unikátní a zároveň i prodejní výstava světového pop-artu. Výstava vyznívá neuvěřitelně čistým dojmem a obsahem je ve své podstatě něčím, co galerie v České republice ještě nepředstavily.

O jakou expozici se jedná?

Představuji třináct osobností světového pop-artu v jejich originálních dílech. Andy Warhol samozřejmě vévodí, ale milovník moderního kumštu se zde dočká ukázky děl všech zásadních osobností tohoto uměleckého směru. Obtížné bylo připravit výstavní prostory na zlínském zámku. Přál jsem si, aby prezentace tohoto jedinečného uměleckého směru odpovídala charakteru vystavených děl. Zároveň si návštěvník může zakoupit originální upomínkové předměty na tuto událost. Galerie Artrium a Zlínský zámek prodávají veškerá vystavená díla a také nabídnou originální grafiky Salvadora Dalího a další díla českých výtvarníků.

Co vlastně obnáší taková práce galeristy?

Pro mě znamená právě to, že můžu připravovat velké výstavy, které budou mít regionální přesah. Komunikujeme s návštěvníky, ukazujeme jim, že výtvarné umění může být obrovská show. Na výstavu může přijít kdokoliv, sako není podmínkou. Návštěvníci ale musejí být vybaveni jedinou věcí, a to otevřeným srdcem.

Kdy vás umění uchvátilo a kdo byl vaším vzorem?

Na prvním místě byla pro mě tou velkou inspirací moje matka. Neexistovalo, abychom šli na koncert do Domu umění ve Zlíně a zároveň se nešli podívat na výstavu. To bylo něco kouzelného. Učil jsem se pohybovat ve společnosti. Někdy jsem koncert doslova musel vysedět, ale hudba, divadlo, výtvarné umění se najednou pro mou duši začaly spojovat v barevnou mozaiku. Víte, podívat se na obraz, to znamená něco zažít, být něčím inspirován…

A jak byste zhodnotil nedávno ukončenou výstavu RC modelů, kterou jste ještě o týden prodloužili?

Viděl jsem spoustu rozzářených dětských očí a nadšenců tohoto českého fenoménu, kterým modelařina bezpochyby je.