Zde vám přinášíme odpovědi Pavla Stodůlky na otázky Tomáše Goláně. (Odpovědi Tomáše Goláně na otázky Pavla Stodůlky naleznete ZDE)

Kandidujete za hnutí Nezávislí, které do krajských voleb kandidovalo v koalici s Trikolorou a Soukromníky, mezi Vaše podporovatele patří i zakladatel Trikolory Václav Klaus ml. Jste kandidát Trikolory, Soukromníků?

Ne. Hnutí Nezávislí mě navrhlo jako svého nestranného kandidáta, protože jsme se shodovali v celé řadě názorů. Hnutí Nezávislí je stranou neparlamentní, stranou bez kauz a politikaření, zaměřenou především na komunální politiku a práci pro lidi. Na mé kandidatuře jsem se domluvil přímo s předsedou Hnutí Nezávislých. Koalici s Trikolórou a Soukromníky vytvořili Nezávislí pouze do voleb do Krajského zastupitelstva, nikoli do Senátu. Tyto strany o mé kandidatuře ani nerozhodovaly.

Je veřejně dohledatelné, že podporujete hnutí ANO vedené Andrejem Babišem. Rovněž Vám udělili podporu Radek Vondráček a Jiří Korec, oba z hnutí ANO. Vstoupil byste v případě Vašeho vítězství do jejich senátorského klubu?

Jsem nestraník a za tím si stojím. Nikdy jsem nebyl a nejsem členem žádné politické strany či hnutí. Podporu mi vyjádřili politici napříč politickým spektrem. Vždy jsem byl apolitický a hnutí ANO jsem jako politický subjekt podpořil pouze v roce 2014, kdy jsem vyslovil podporu nynější poslankyni Evropského parlamentu Martině Dlabajové, kandidující jako nestraník za ANO. Spekulace, do jakého klubu bych vstoupil, jsou podle mne předčasné. Po volbách se může vyměnit téměř třetina senátorů a je pravděpodobné, že některé současné kluby zaniknou, a naopak vzniknou kluby nové.

Kde se voliči mohou dozvědět, jaké máte politické názory mimo oblast zdravotnictví a školství?

Na rozdíl od spousty politiků se vyjadřuji pouze k tomu, čemu rozumím. Abych své postoje a názory zřetelně komunikoval. Natočil jsem v průběhu kampaně celou řadu videí, ve kterých se vyjadřuji ke konkrétním tématům. Videa jsou dostupná na sociálních sítích a mém webu. Kromě zdravotnictví a školství bych rád uplatnil své ekonomické zkušenosti z podnikání, kdy jsem v Česku, Rakousku a Polsku vytvořil přes 300 pracovních míst, většinu z nich ve Zlínském kraji. Chci snižovat byrokratickou zátěž pro firmy i občany. Senátor aktivně navrhuje a připomínkuje legislativu a může ji tedy zlepšit ve všech oblastech, kterým rozumí a o kterých si zjistí relevantní informace.

Na internetu nemáte uveden transparentní účet. Co musí lidé udělat, aby se dozvěděli, jaké jsou příjmy a výdaje vaší kampaně?

Celou kampaň platím sám. Od nikoho ani žádného subjektu jsem nedostal žádné peníze ani dary. A tím si držím nezávislost. Na mých stránkách je dole uveden link na web Hnutí Nezávislých, za které kandiduji. Tam jsou dle zákona uveřejněny informace o financování kampaně, stejně jako tam je přístup do transparentního účtu tohoto hnutí pro senátní volby, kam může každý nahlédnout.

Čím chcete jako lékař svou prací obohatit Senát, když je v Senátu již deset lékařů?

Účast deseti lékařů v Senátu jen dokazuje, že jsou tam zdravotníci potřeba. Zejména v době koronavirové epidemie jsou v politice lékaři potřeba více, než kdy dřív. Covid-19 je potřeba zatlačit do rohu, protože tady s námi bude dlouho, ale zároveň se nenechat dusit nesmyslnými zákazy. A to nejlépe posoudí lékaři. Přednáším také na Karlově Univerzitě a na mezinárodních kongresech mám téměř 1000 přednášek. Vybudoval jsem s kolegy největší síť soukromých očních klinik u nás a dále ji úspěšně rozvíjíme. Mám tedy i ekonomické zkušenosti z praktického života a podnikání.