Výsledek druhého kola prezidentských voleb na Zlínsku téměř kopíruje výsledek celorepublikový. Generál Petr Pavel obdržel v regionu 58,96 % hlasů (63 739 hlasů), zatímco pro jeho protikandidáta Andreje Babiše hlasovalo 41,03 % voličů (44 349 hlasů).

V řadě obcí zvítězil Pavel ještě výrazněji, když si vysloužil hlasy více než 60 procent voličů. Obdobně tomu bylo i ve Zlíně.

Kde pro generála ve výslužbě hlasovalo 62,42 % lidí (25 892 hlasů) a pro bývalého premiéra Babiše 37,57 % voličů (15 583 hlasů). K volebním urnám přišlo v krajské metropoli 71,13 % oprávněných voličů.

„Nový prezident má silný mandát“

Právě vysokou volební účast napříč celou republikou ocenil primátor Zlína Jiří Korec (ANO).

„Historicky největší volební účast je opravdu úspěch a za to si lidé zaslouží velké poděkování. Zároveň je třeba říct, že nový pan prezident má nyní silný mandát, což je jedině dobře,“ uvedl primátor.

Jednoznačné vítězství generála Pavla ve Zlíně primátora nepřekvapil.

Volby ve Zlíně měly klidný průběh. Strážníci řešili jen špatně pověšené vlajky

„Podle mě to není překvapivé, je to tak nějak, jak jsem to očekával a komentoval po prvním kole. Velká města jsou zpravidla spíše pravicová,“ poznamenal Korec.

„Očekával jsem větší vítězství pana Pavla, protože lidé, kteří volili v prvním kole třeba pana Fischera nebo paní Nerudovou, tak nyní dali hlasy právě panu Pavlovi. Ve Zlíně se to potvrdilo,“ doplnil primátor.

Babiš získal v Haluzicích přes 80 procent

Petr Pavel zvítězil i ve druhém největším městě regionu – Otrokovicích. Hlasovalo tam pro něj 51,64 % voličů (4 730 hlasů), zatímco Andreje Babiše podpořilo 48,35 % lidí (4 428 hlasů). K volbám tam přišlo 66,96 % lidí.

„Výsledek voleb pro mě nebyl překvapením, události posledních týdnů k tomu směřovaly. Doufám, že volba Petra Pavla je dobrá volba pro naši republiku. Také doufám, že se mu podaří spojit naši rozdělenou společnost a opravdu tady zavládne klid,“ komentovala starostka Otrokovic Hana Večerková (ANO).

Jednoznačné vítězství zaznamenal Andrej Babiš v Haluzicích na Zlínsku, kde ho podpořilo 80,85 % voličů. V obci hlasovalo celkem 47 voličů a hned 38 z nich dalo svůj hlas právě Babišovi. Volební účast se tam vyšplhala na 75 procent.