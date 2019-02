Slavičín, Zlín - Přijímat pacienty s akutními potížemi by podle rozhodnutí ministerstva zdravotnictví neměla už od Nového roku slavičínská nemocnice. Dosud platná smlouva mezi nemocnicí a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP) o akutní péči se má ale podle ředitele VZP Pavla Horáka prodloužit do konce března.

Nemocnice ve Slavičíně | Foto: DENÍK

Pacienty s potížemi, jako je náhlé zvýšení krevního tlaku, závratě, potíže s dýcháním anebo zánět průdušek, by od ledna nemohla nemocnice přijmout. Znamenalo by to, že například lidé se zápalem plic ze Slavičínska nebo Valašskokloboucka by se museli jet léčit do zhruba třicet kilometrů vzdálené krajské nemocnice ve Zlíně.

Ve Slavičíně mají nyní návrh nové smlouvy upravující podmínky mezi nemocnicí a VZP. Zástupci města a pojišťovny budou ještě vyjednávat. Ředitel VZP upřesnil, že ještě do konce března se dořeší třeba to, že bude například možné na lůžkách následné péče povolené vykazovat některé akutní výkony, které je nemocnice schopná poskytnout, anebo vykázat akutní jednodenní péči.

„Cílem VZP je zajistit svým pojištěncům adekvátní zdravotní péči. To, co je možné a správné poskytnout v místě, bude poskytnuto. To, co musí být za podmínek moderní medicíny poskytnuto na pracovišti splňujícím dnešní nároky na akutní interní péči, bude poskytnuto ve Zlíně,“ poznamenal Horák.

Starosta Slavičína dodává, že se snaží vyjednat co nejvýhodnější podmínky.

„Chceme, aby to vyšlo pro lidi co nejlépe a změna měla pro pacienty jen minimální dopady,“ tvrdí Končický. Dodal, že po uzavření jednání s pojišťovnou seznámí veřejnost velmi podrobně s tím, jaká ošetření Městská nemocnice lidem zajistí.

Úplné zrušení akutní péče hrozilo i ve zlínské Nemocnici Atlas. Tam se provádějí chirurgické a gynekologické výkony.

Podle ředitele VZP zůstane péče na jednom jejím oddělení částečně zachovaná. „Před i po operaci totiž může být potřebná akutní interní péče,“ zdůvodnil Pavel Horák její ponechání, i když v omezeném rozsahu.