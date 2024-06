Preclíky, housky nebo koláčky si mohli v sobotu návštěvníci Zlatého jablka nakoupit od známých osobností. Pečivo zde v rámci benefiční akce Unicef prodával Patrik Eliáš, Roman Vojtek nebo Zuzana Vejvodová.

V rámci benefice Pečeme s Unicef ve Zlatém jablku ve Zlíně si mohli lidé koupit v koláček od hokejové legendy Patrika Eliáše | Video: Iva Nedavašková

Každý zájemce si mohl vybrat jakýkoliv druh v libovolném množství a vhodit do zapečetěné kasičky příspěvek. Zlíňané se ukázali jako štědří dárci, v kasičce se objevila kromě kovových mincí například i tisícovka.

„Pečení pro děti, se známými osobnostmi probíhá ve Zlíně už 24 rok. Máme radost z letošní účasti, kasička je úplně plná. Mnoho lidí si odnáší dobroty domů a já věřím, že překonáme loňský výtěžek i 10 506 korun,“ řekla ředitelka Unicef pro Českou republiku Pavla Gomba.

Jsem obyčejný kluk z Ostravy, říká hvězda Smyslu pro tumor, Filip Březina

Jedním z hvězdných „pekařů“ byl i vyslanec dobré vůle Unicef a hokejová legenda New Jersey Devils Patrik Eliáš.

„S Unicefem spolupracuji od roku 2006, kdy jsem se zapojil do charitativních akcí. Později spolupráce přerostla do větších rozměrů. Je to pro mě organizace, na kterou se lide mohou spolehnout. Tato akce je pro mě jasně daná věc, kdy si člověk několikrát za rok uvědomí, co je opravdu důležité. Mám tady kolem lidi, kteří na úkor svého času dělají věci, aby pomohli dětem a dělají proste dobro,“ přiblížil svou spolupráci Patrik Eliáš.

Poprvé akci zažil zhruba před 11 lety. „Jsem moc rád, že tady ve Zlíně máme tolik dobrovolníku. Tolik dam jsem u pečení ještě neviděl,“ usmál se bývalý hokejista, který na sport nezanevřel a věnuje se mimo jiné třeba běhu. „Kdybych o zítřejším půlmaratonu věděl, možná bych se zúčastnil,“ podotkl Eliáš.

A jaký má bývalý hokejista vztah ke koláčům? „Manželka i maminka výborně pečou, takže na sladké jsem zvyklý. Samozřejmě strava se měnila během kariéry a po ní. Ale dám si rád. Mám hodně aktivit, hodně sportuji a k tomu patří velký výdej. Takže potřebuji energii doplnit a a vůbec se nebojím jako dobrot. Člověk si musí užívat ve všech směrech a jídlo k tomu patří,“ dodal Patrik Eliáš.

Užívám si klidnější období, říká Anna Fialová, letošní Young Star festivalu

Plné plechy koláčů

Sladké i slané pečivo nachystalo zhruba deset dobrovolnic ze Zlínska s přispěním Pekárny u Jahodů. Na akci se nabízelo přes 1500 kusů preclíků, muffinů i slaných tyčinek.

„Na stánku najdete slané i sladké dobroty. Máme výborný domácí chleba od místní pekařky. Perníky, muffiny, koláče různých druhů, sušenky, kokosové, matcha, nepřeberné množství,“ vyjmenovala hlavní dobrovolnická organizátorka Lenka Mastešová z Doubravy.

Děti lákaly hlavně perníky Tlapkové patroly

Prvního června na Mezinárodní den dětí, byly nejpoptávanější perníčky s motivem Tlakové patroly. „Lidi jsou neuvěřitelně mlsný. Tradičně se hodně prodává slané pečivo, parmazánové sušenky, slané tyčinky. Všichni vidí hromadu sladkého a potom na konci najdou tu sekci slanou a už berou,“ směje se Mastešová.

V každém roce výtěžek podpoří konkrétní projekt. „Letos je to Dobrý start do života. Loni jsme měli projekt pro vzdělávání dětí, které je nesmírně důležité a vybíráme vždycky tam, kde je buď aktuálně potřeba pomoct nebo dlouhodobě Unicef programy,“ dodala Mastešová.

Další charitativní akce

Benefiční rozměr má na festivalu také Půlmaraton, nedělní koncert s Kapkou naděje a letos poprvé mohou návštěvníci letního kina podpořit žluté Kuře – projekt Pomozte dětem.

Program Unicef, Dobrý start do života, poskytuje kvalitní lékařské péče každé mamince a každému miminko.