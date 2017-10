Pěší tepnu opraví po částech, aby lidé nechodili po cestě

Obyvatelé Luhačovic i návštěvníci města budou moci brzy využívat stovky metrů opraveného chodníku v Nádražní ulici. Tepna pěší dopravy pro občany tří přilehlých sídlišť směrem do centra města se týká prostoru od stání pro autobusy až po most u zámku. Opravu mají na starosti Technické služby Luhačovice.

Oprava cesty. Ilustrační fotoFoto: DENÍK/archiv

HRBATÝ, JAK HO PRORŮSTALY KOŘENY



„Chodník byl ve špatném stavu. Nebyl pokrytý dlaždicemi, byl asfaltový a velice hrbatý, jak ho zvedaly prorůstající kořeny. Starý člověk by lehce zakopl,“ postěžovala si obyvatelka lázeňského města s tím, že v současnosti je sice situace vzhledem ke stavebním úpravám náročnější, ale až technické služby práci dokončí, bude nový koberec chodníku krásný.



Aby technické služby vyloučily chození mimo rekonstruovaný chodník, musí opravu rozfázovat.

„V první fázi bude opravena část do nadúrovňového přechodu. Druhý úsek je až po most u zámku a tento úsek rozdělíme do dvou částí po kratších úsecích,“ vysvětlit plán ředitel Jiří Pučalík.

Chodník by měl být opravený do konce listopadu. Na opravu byl uvolněn milion korun. Za něj budou nakoupeny zednické práce a materiál. Zbytek půjde z provozního příspěvku Technických služeb Luhačovice. (ren)