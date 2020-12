Pět tisíc pro seniory: za co je utratíte? Zeptali jsme se na Zlínsku

/ANKETA/ Tzv. rouškovné by mělo během prosince přilepšit seniorům k jejich důchodům. Jednorázově dostanou od vlády pět tisíc korun jako kompenzaci za mimořádné výdaje během pandemie koronaviru. Co říkáte na příspěvek, za co ho utratíte? Zeptali jsme se seniorů na Zlínsku.

Předchozí 1 z 5 Další Zita Křížová, 74 let, Zlín Jsem ráda, že tento příspěvek dostaneme. Aspoň budeme mít peníze na dárky a Vánoce budou trochu v této době veselejší. Je dobře, že někdo myslí na důchodce a snaží se jim přilepšit. Zdroj: Deník / Jana Vozárová Miloslav Jakšík, 48 let, invalidní důchodce, Zlín Peníze navíc se hodí vždycky. Nejspíš je použiji na nákup vánočních dárků pro své blízké, kterým bych tím udělal velkou radost. Jsem rád, hlavně za starší důchodce, že příspěvek dostaneme. Zdroj: Deník / Jana Vozárová Vlastimil Zaydlar, 65 let, Zlín Osobně s tímto krokem nesouhlasím. Zdá se mi, že je to v některých případech zbytečné. Myslím si, že by se tato dávka neměla vyplácet plošně. Zdroj: Deník / Jana Vozárová Jaroslava Ondříková, 65 let, Zlín Podle mne by dávka měla být rozdělena především mezi důchodce s nejnižšími příjmy, kteří ji skutečně potřebují. Peníze nebylo podle mne potřeba rozdávat plošně, všem důchodcům. Komu bych ji také přidělila, jsou rodiče-samoživitelé. Zdroj: Deník / Jana Vozárová Josef Kapušňák, 65 let, Zlín Myslím, že jde o špatný krok. Tato dávka měla být určena především těm, kteří ji potřebují. Jsou důchodci, kteří mají důchod 50 tisíc, jiní stěží 12. Podle mne by měla být dávka určena především samoživitelům a pak důchodcům s malým důchodem. Zdroj: Deník / Jana Vozárová