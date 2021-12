.„Jako jeden z vás jsem se stal ministrem školství a jsem připraven vám naslouchat, což považuji za ideální možnost začít společně měnit věci, které vás trápí. Budu se to snažit dělat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Pokud byste však měli pocit, že něco ořu, tak volejte a pište,“ nechal se Petr Gazdík slyšet tváří v tvář oběma pedagogickým sborům.

V obou zařízeních měli kantoři o setkání se „svým“ ministrem velký zájem a podrobili ho doslova křížové palbě dotazů. Zajímala je témata související s testováním na covid onemocnění, podmínky účasti na lyžařských kurzech, budoucí podoba maturitních zkoušek či přijímací řízení na vysoké školy.

Například ředitel bánovské školy Jiří Suchý se zeptal, jak chce ministerstvo pod Gazdíkovým vedením podporovat matematickou a přírodovědnou gramotnost, o čemž prý jeho předchůdci pouze mluvili. Suchého zástupce Vlastimil Ondra chtěl mít jasno, v čem vidí Petr Gazdík hlavní problém u základního školství, označovaného za špatné.

Učitel nemá stát nad žáky s rákoskou a snažit se je nachytat, říká Gazdík

„Tím že průměrný ministr školství vydržel ve funkci 21 měsíců v posledních 30 letech, každý něco začal ale většinou nic nedotáhl. Proto jsme v této oblasti oproti Finsku, Anglii či Německu ustrnuli,“ odvětil mimo jiné Petr Gazdík.

Ředitel brodského gymnázia Karel Machálek se netajil spokojeností ze setkání, navíc ocenil ministrovy reakce v debatě s učiteli.

„Za mě konkrétní a přesné odpovědi, navíc si vážím toho a těší mě to, že do prvních dvou škol ministr zamířil právě k nám do regionu,“ prozradil Karel Machálek. Na Petra Gazdíka v Uherském Brodě čekali také jeho gymnaziální učitel Drahoslav Viktorýn či spolužák, který s ním seděl v lavici - Radim Kopunec, dnes tamní učitel matematiky a fyziky.