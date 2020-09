Jak může hnutí STAN pomoci starostům v malých obcích s řešením každodenních starostí na obcích?

Právě i skrze krajské volby. Kraj je pro obce a jejich občany zásadním partnerem, může výrazným způsobem podpořit rozvoj obcí. Kraje spravují zdravotnictví, dopravu v regionu – autobusy, vlaky, spravuje silnice II. a III. třídy. V jeho rukou je řešení sociálních problémů, školství – tam zejména síť středních škol. A to jsou hlavní věci, které ovlivňují život člověka.

Máte zkušenost s působením na kraji i v Poslanecké sněmovně, v čem je ta práce odlišná? V čem je podobná?

Na kraji, když v mé oblasti školství chcete něco posunout, tak to trvá týdny nebo měsíce, zatímco v celostátní politice to trvá měsíce nebo roky. Snažím se využívat svůj poslanecký mandát pro to, abych přinesl školství a Zlínskému kraji co největší benefity a zatím se to daří. Podařilo se prosadit reformu financování regionálního školství a zlínské školství je druhé nejlepší, hned za Prahou. Do Zlínského kraje doputovala více než miliarda korun do školství navíc, tedy peníze, které by sem šly velice těžko

Jaké jsou hlavní body z vašeho programu? Čím chcete voliče přilákat?

Za největší problém považujeme vylidňování Zlínského kraje a odchod vzdělaných a kvalifikovaných lidí do jiných měst. Proto pokud v příštím období dostaneme tu možnost, chceme výrazným způsobem dál zlepšovat školství, zavedeme reálnou střední školu, krajské polytechniky. Budeme spolupracovat s firmami na kariérovém poradenství, aby každý našel lepší práci a lepší možnosti uplatnění. Zásadní je pro nás Starosty i boj se suchem – propojení vodovodů, nový integrovaný systém veřejné dopravy i to aby každý starší člověk mohl dožít ve své obci mezi svými.

Jste zastáncem nové nemocnice. Proč?

My se musíme rozhodnout, zda postavíme novou nemocnici nebo budeme investovat do té staré. Za mne je to tedy volba v poměru cena-výkon a proto jsem pro novou nemocnici. A pokud by se stará nemocnice opravovala více než deset let a za plného provozu, tak by určitě poklesl výrazným způsobem i její obrat. Za deset let by tak mohla nemocnice zkrachovat

Nemáte obavu, že vás podpora nové nemocnice bude stát hlasy?

Myslíme si, že je to ta lepší z nabízených variant. Věřím, že většina lidí chce tu nejlepší lékařskou péči. Já jako politik jsem slíbil, že pro lidi budu chtít to nejlepší.

Jak vnímáte covidovou situaci, jak bude vypadat situace za rok?

Budeme si muset zvyknout žít opatrněji a dodržovat některá opatření. Za to nejhorší v souvislosti s covidem však považuji šíření strachu a paniky. Věřím, že za rok už bude situace taková, že covid budeme brát jako jednu z nemocí, se kterou se budeme muset potýkat.