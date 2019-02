Zlín - Těžko hledat ve zlínském nebo českém fotbale větší vzor klubové věrnosti. Asi jen málokdo se může pochlubit takovou oddaností jako současný sekretář FC Tescoma Zlín Petr Klhůfek. Bývalý kapitán zlínského mužstva, jenž s týmem vyválčil i dva postupy do nejvyšší soutěže, přišel do klubu ještě v dorosteneckém věku. A vyjma povinné anabáze ve vojenském týmu Dukly zlínské barvy nikdy neopustil.

Petr Klhůfek, zlínská fotbalová legenda. | Foto: DENÍK/Robert Štach

Otrokovická rivalita

„Jsem takový zalezlý krtek. Zlín jsem si oblíbil, mám zde spoustu přátel a nikam jinam se mi nikdy odcházet nechtělo. I když nějaké nabídky byly,“ připustil Petr Klhůfek, který si k vrcholovému fotbalu přičichl až ve svých dvanácti letech. Něco takového je v dnešní době pro špičkového fotbalistu už téměř nemyslitelné. Dřív to ale zase až taková výjimka nebyla.

„Ve škole jsme dělali spoustu sportů. Od atletiky přes basketbal, hokej, volejbal a další. Hlavním motorem do každého zápasu byla především velká rivalita mezi naší a vedlejší třídou. My jsme totiž spadali pod Moravan Otrokovice, sousedi zase hájili otrokovickou Jiskru,“ vzpomíná zlínská legenda na slavné bitvy všeho druhu. A ze vzájemné rivality vyplynuly i první fotbalové krůčky.

„Vyslyšel jsem nabídku od svého spolužáka Pavla Papežíka, který mě pozval, abych to s ním šel zkusit do nedalekého Moravanu. A protože jsem bydlel v Malenovicích a měl jsem to na hřiště Moravanu jen kousek, řekl jsem si proč ne,“ pokračuje Klhůfek. To se psal rok 1977.

Ve svém prvním působišti se podílel na postupu tamních dorostenců do krajského přeboru. A jeho výkony neušly pozornosti ani trenérů otrokovického A-mužstva. Proto už tehdy nadějný dorostenec vyzkoušel i seniorský fotbal. A s přechodem na Střední školu kožařskou ve Zlíně přišly záhy i první námluvy s místním B-týmem. Ty sice ještě nedopadly dle oboustranného očekávání, ale další spolupráce už se začala rýsovat.

„Tenkrát mi to příliš nešlo ve škole. Na vině byl samozřejmě náročný tréninkový program. Proto jsem se ještě na čas vrátil do Moravanu,“ prozradila třiačtyřicetiletá ikona zlínského klubu.

V Kyjevě deset dní před výbuchem

Jeho hráčem se stal definitivně až v roce 1984. „Prý mě prodali za deset balonů,“ vybavil si okamžitě Petr Klhůfek. V tehdejším Gottwaldově se nejprve rozkoukával v dorostu, ale dlouho to netrvalo a objevil se i na soupisce druholigového áčka.

„Tenkrát totiž platilo pravidlo, dle kterého musel za každý tým nastoupit alespoň na dvacet minut minimálně jeden mládežnický reprezentant,“ objasnil rodák ze Zlína-Malenovic.

Rok nato proto putoval na slavnou Julisku. Lepší adresu jeho povolávací rozkaz mít ani nemohl. Dukla Praha patřila mezi uznávaný pojem nejen doma, ale i ve světě. V první lize sice v dresu armádního týmu nikdy nenastoupil, hrával spíš za juniorku, přesto s A-mužstvem pravidelně cestoval. A to i na zápasy evropských pohárů.

„Právě tehdy jsem poznal fotbal i z té lepší stránky. Do té doby jsem si třeba nedokázal představit, že bych mohl létat letadlem. A my jsme byli například na Kypru, ve Švédsku a deset dní před výbuchem Černobylu jsme navštívili i Kyjev,“ přidal Klhůfek další nevšední zážitek.

A o mladého beka byl zájem. Gottwaldovští funkcionáři nevynechali jedinou možnost, aby svůj klenot v tuzemské metropoli nenavštívili. Přestupovým lasem totiž po něm házeli například olomoucký trenér Petr Uličný či plzeňský Zdeněk Michálek. Ač prvoligové nabídky byly lákavé, Klhůfek odolal a vrátil se zpět.

Jedny kopačky na dva postupy

Za svou vytrvalost a klubovou věrnost byl odměněn na jaře roku 1993. Díky reorganizaci soutěže po rozdělení Československa postupovalo do nově vznikající první ligy hned šest celků. A Zlín proklouzl právě z šesté příčky.

„Postup jsme slavili v Brandýse nad Labem. Uhráli jsme remízu 1:1 a bod nám dával jistotu,“ zapátral v paměti. A už na podzim téhož roku se dočkal i první ligové branky. Vlastně dvou.

„V zápase s Bohemians Praha jsme zvítězili 4:1 a brankáře Šimurku jsem překonal hned dvakrát,“ vybaví si okamžitě i dnes po patnácti letech Klhůfek.

Celkem tři sezony si užíval nejvyšší tuzemské soutěže, pak však existenčními starostmi zatížený Zlín sestoupil a zpět se vrátil až v roce 2002. Ani v době temna ale vytáhlý stoper svůj tým neopustil. A pod trenérem Komňackým slavil druhý ligový návrat.

„Do dnešního dne mám schované kopačky, se kterými jsem postup vykopal. Byly už hodně rozervané a na některých místech i slepované. Já jsem na ně ale nedal dopustit. Jen panu Komňackému se příliš nelíbily,“ usmívá se Klhůfek.

To už se ovšem jeho aktivní kariéra chýlila ke konci. Přesto ještě plné tři roky rozdával lidem na stadionu Letná fotbalovou radost.

„Měl jsem i potřebnou dávku štěstí. Vyhýbala se mi dlouhodobá zranění, potkával jsem výborné trenéry a hlavně jsem si uvědomoval, že vše, čeho jsem dosáhl, bylo vydřené. Nikdy jsem neoplýval žádným velkým talentem. Spíše vůlí a bojovností. Každého úspěchu jsem si proto nesmírně vážil,“ prozrazuje recept na fotbalovou dlouhověkost zlínská legenda, která se s nejvyšší soutěží loučila v roce 2004.

Z obránce sekretářem

Ani pak však nepověsil skromný fotbalový dělník kopačky na hřebík. Vypomáhal zlínské juniorce, dopomohl Luhačovicím k postupu do krajského přeboru a poslední tři roky působí v Martinicích, které hrají na špici kroměřížského okresního přeboru.

„Zatím se mi nechce končit. Nějaký pohyb potřebuji. Kdybych zůstal jenom sedět, za chvíli mi dají do ruky hůl nebo berličku a už mi to zůstane,“ směje se nestárnoucí veterán.

Nicméně to není vše. Gentleman na hřišti i mimo něj působí stále ve zlínské kopané. Po Jaromíru Fuksovi totiž převzal funkci sekretáře prvoligového klubu, kde může při jednáních se sponzory plně uplatnit své kontakty s bývalými fotbalisty. A nejen s nimi. Manažerský talent mu rozhodně nechybí, což může potvrdit kdokoliv, kdo s ním přijde do styku.

„Zlínu bych rád pomáhal i nadále a toto je forma, kterou bych se mohl do budoucna realizovat,“ potvrzuje Petr Klhůfek.

Robert Štach