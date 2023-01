„Chci, aby to děti bavilo a nebylo to pro ně statické. Aby se umění takzvaně vnitřně dotkly,“ říká autor dílniček v Krajské galerii výtvarného umění Petr Nýdrle.

Loni uvedl úspěšný projekt Pejsek, kočička, Čapek a kubismus, letos k němu přidal svět představ a fantazií inspirovaný surrealismem.

„Děti často mívají noční můry, je důležité, aby o nich mluvily a naučily se je zpracovat. Vyprávíme si příběhy, pohádky, které potom společně nakreslíme,“ pokračuje Nýdrle.

Skupinky jsou rozděleny na děti do 8 let a děti ve věku 9 až 13 let. Každá kategorie si žádá jiný přístup, protože se s dětmi nedá pracovat stejně.

„Měli bychom se od nich učit, jak přímočaře přemýšlejí, jakou mají fantazii. Ti nejmenší nejsou omezeni společenským řádem a tím, co si o nich ostatní pomyslí. Jsou daleko spontánnější,“ říká Nýdrle o nejmenších návštěvnících.

Tyto vlastnosti dětem vydrží do určitého věku a spolu s pubertou přichází změna.

„V určitém věku může být těžké přimět je, aby se sdíleli, protože mají naopak pocit, že je hodnotí všichni a všechno. Je na ně taky vytvářen velký tlak ze školství,“ dodává autor.

Děti jsou pro něj každodenní inspirací, která mu umožňuje nahlížet na věci tak, jako když byl mladší.

„Tím, jak stárneme, máme pocit, že naše důležitost je nepřekonatelná a sami se v tom ztrácíme,“ uzavírá Nýdrle.