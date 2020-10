Volební štáb České pirátské strany (Piráti) se sešel ve zlínském Bamboo clubu. Po třetině sečtených hlasů byli Piráti s výsledky spokojeni.

Volební štáb České pirátské strany (Piráti) se sešel ve zlínském Bamboo clubu. | Foto: DENÍK/Jakub Omelka

„Zatím je to nad deset procent hlasů a to je cíl, který jsem si předsevzala. Samozřejmě nyní přijdou na řadu hlasy z velkých měst, které zřejmě rozhodnou, ale věřím, že to udržíme,“ uvedla Hana Ančincová.