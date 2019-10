Ač vedení kraje i nemocnice tvrdí, že platy významně vzrostly a výkony jednotlivých oddělení neklesly, lékaři a sestry tvrdí opak.

Vedení uvádí, že průměrný plat zdravotních sester dosahuje v průměru přes čtyřicet tisíc korun, odboráři dokazují, že plat sester například v nesměnném provozu se pohybuje kolem 24 až 25 tisíc hrubého.

Odbory nepopírají, že se v posledních letech mzda všeobecných sester v krajské nemocnici výrazně navýšila.

"Nicméně tím, že v KNTB není zaveden kariérní postup a s lety praxe i získaných zkušeností se mzda nenavyšuje, je rozdíl mezi mzdou sestry v Baťově nemocnici a platem ve státem řízených nemocnicích v základu 10 tisíc korun," vysvětlila odborářka a staniční sestra v Baťovce Martina Hvozdenská.

Padesátiletá sestra pracující v ambulanci si tak podle jejích slov přináší domů jen něco kolem 20 tisíc čistého. Do průměrné mzdy je totiž započteno nejen mnoho přesčasových hodin a služeb, ale i mzdy a odměny vedoucích pracovníků.

Ukažte hodinovou mzdu nebo medián

Podle informací z nemocnice má vrchní sestra základní mzdu jako druhoatestovaný lékař, tedy odborník s nejvyšší oborovou kvalifikací. "To přeci není v pořádku," sdělil jeden z lékařů. Průměr platu se tím taktéž navyšuje.

"Vypovídající hodnotu by měla hodinová mzda, nebo platový medián," uvedl zastupitel a bývalý primář neurochirurgie Michal Filip. Podle něj je platový průměr neobjektivní. "Zahrnuje 100 až 150 přesčasových hodin, a to jak u lékařů, tak i sester," doplnil.

Kraj hodinovou mzdu zaměstnanců nemocnice neposkytl a šéf odboru zdravotnictví Zlínského kraje Karol Muránsky vysvětlil, že medián se republikově nevypočítává, nepočítá ho tedy ani Zlínský kraj. Je ale známé, že na průměrnou mzdu nedosáhne více než dvě třetiny zaměstnanců. Medián by tak ukázal přesný střed mezd. Zobrazí polovinu zaměstnanců pod mzdovým středem a polovinu pracovníků nad tímto číslem. Výpočet se pak ale výrazně od průměrné mzdy liší, je tedy takzvaně neatraktivní.

"Olomoučáci" dostávají jiné mzdy

Na jednání zastupitelů opět zaznělo i téma odlišně hodnocených lékařů, na které zdravotníci upozornili při setkání s předními českými odboráři v Baťově nemocnici. Jeden z lékařů tehdy uvedl, že doktoři, kteří přiházejí do Baťovy nemocnice, a to z většinou z Olomouce, dostávají zcela jiné mzdové ohodnocení než lékaři, kteří jsou v nemocnici dvacet nebo i čtyřicet let.

Hejtman Jiří Čunek na zastupitelstvu sdělil, že o tom ví a že situaci považuje v dnešní době za naprosto normální.

"Ve firmách si také zaměstnanci sjednávají mzdu dohodou," přiblížil.

"Máme dát tedy hromadnou výpověď a odměnu za práci si dohodnout individuálně?" reagovali na informace lékaři.

Na pokles výkonů jednotlivých oddělení Baťovy nemocnice pak upozornili někteří zastupitelé na 21. zasedání kraje v září. Příčinu poklesu pojišťovnami proplácených zdravotních výkonů, které jsou pro financování jednotlivých oddělení, potažmo celé nemocnice, nezbytné, viděli ve výměně velkého počtu primářů jednotlivých oddělení. Karol Muránsky ale souvislost popřel. Zhoršující se trend zaznamenala podle jeho slov oddělení novorozenecké, oční, ortopedie, rehabilitace a traumatologie.