Velmi vážnému průběhu invazivní pneumokokové infekce (IPO) loni ve Zlínském kraji čelilo 13 lidí, 4 z nich podle lékařky Jany Hoškové z Krajské hygienické stanice Zlínského kraje zemřeli.

Pneumokok může vyvolat těžký zápal plic, meningitidu, otravu krve, někdy i s celoživotními následky a zhruba pětina případů onemocnění končí smrtí. Bakterie Streptococcus pneumoniae je velmi nebezpečná zejména pro děti do dvou let a seniory. Nebezpečí lze přitom snížit očkováním, které mají senioři nad 65 let zdarma.