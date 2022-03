„Z hlediska potřeby je to velmi naléhavé téma. Ve Fryštáku chybí moderní kulturní víceúčelové zařízení, které by umožňovalo nejen vystoupení místních a regionálních umělců, ale i profesionálů z velkých měst. Ti totiž mají jiné požadavky na zázemí než třeba umělci z amatérských divadel,“ uvedl starosta Lubomír Doležel.

Nový stánek kultury by podle starosty měl svou technickou vyspělostí umožňovat i vystoupení profesionálních umělců celorepublikového významu. Současně by měl sloužit i pro aktivity neziskového sektoru, například Klubu maminek Fryšták či organizací pracujících s mládeží v rámci volnočasových aktivit.

Možností je několik

Jednou z variant, jak získat takový kulturní dům, je společná dohoda s místním zemědělským družstvem v podobě převodu velkého kulturního sálu s příslušenstvím. Ten družstevníci vlastní jako součást své administrativní budovy a již dnes se tam nejrůznější kulturní a společenské akce pořádané městem či zájmovými organizacemi či spolky konají.

„Majetkové vypořádání kulturního domu ve vlastnictví Zemědělského družstva vlastníků ve Fryštáku by přineslo nejen možnost modernizovat a upravit ho na víceúčelové zařízení, ale hlavně také příležitost usilovat o potřebné dotační prostředky z národních, respektive evropských zdrojů. V tomto případě je již město připraveno revitalizaci objektu zprojektovat,“ připustil starosta.

Jinou možností je další objekt, který je ve vlastnictví města. Tím je místní kinosál u objektu radnice. Problém ovšem spočívá v tom, že ani přestavbou objektu by nebylo možno dosáhnout potřebné navýšení kapacity pro návštěvníky.

„Mohla by to být zdařilá akce v okamžiku, kdyby se zde podařilo navýšit kapacitu na zhruba minimálně 400 míst. Nyní má vedení města připravenu rekonstrukci objektu na víceúčelové zařízení v komornějším duchu jak to umožňují podmínky umístění objektu a jeho stavební napojení na radnici. I v tomto případě jsme požádali o poskytnutí dotace. Třebaže se u přestavby kinosálu jedná o skutečně komplexní záměr, není úplně podle našich představ. Důvodem je právě navýšení kapacity, která představuje jen asi 120 míst. Byl by to tedy posun, ale vzhledem k potřebě města by šlo jen o dílčí řešení,“ vysvětlil Doležel.

Co se týká kulturního zázemí ve Fryštáku, město připravuje i generální rekonstrukci měšťanského domu s č. p. 1 na náměstí Míru, zvaného Hrubá hospoda. Fryšták tak má možnost získat další důstojné místo společenského a kulturního života, ovšem spíše jen z pohledu slavnostních ceremoniálů.

„V přízemí chceme zachovat stylovou hospůdku. Chybět nebude společenská místnost s funkční maketou minipivovaru. Tam se lidé budou moci scházet i za účelem přátelského občanského setkávání. Třeba při tradičních koštech slivovice. V prvním patře plánujeme vytvoření zázemí pro potřeby městského úřadu společně s velkým společenským sálem, který bude sloužit i jako obřadní síň. Najdeme rovněž prostory pro vzdělávání, činnost neziskového sektoru i ke komerčnímu využití,“ nastínil starosta s tím, že pod střechou by mohl vzniknout prostor pro spolkové aktivity.

Jako „třešničku na dortu“ chystá město v chodbách objektu vybudování stálé galerie, která by zachycovala významné události Fryštácka a připomínala tamní významné osobnosti.

„Mělo by to být do budoucna něco, na co bude město opravdu pyšné,“ uvedl o projektu Doležel.

„Chceme zkrátka získat důstojný reprezentativní, živý, tudíž navštěvovaný objekt,“ shrnul starosta Fryštáku.

Otázka pro Lubomíra Doležela, starostu Fryštáku

Lubomír Doležel, starosta města Fryšták.Zdroj: archiv starostyObyvatelé města Fryštáku netrpělivě sledují průběh výstavby dálnice D49, která přinese obchvat města. Přípravy na tuto strategickou stavbu trvaly dlouhých třináct let. Buldozery a bagry začaly se stavbou na začátku letošního roku. Město tak dál musí čelit náporu tranzitní osobní a nákladní dopravy v centru.

I přes tyto starosti však Fryšták nabízí bydlení v krásném prostředí. Město je obklopeno přírodou. Do krajského města se pak obyvatelé dostanou v řádu minut. Fryšták má také bohatý společenský, kulturní a sportovní život.

„Těší mně, že se město po pandemické době temna opět probouzí znovu k životu,“ říká starosta Lubomír Doležel v rozhovoru pro Deník.

Co trápí Fryšták v současné době? Jde například o tranzitní dopravu středem města?

Ano, starosti nám dělá „nerealizace“ dálničního díla D49. Přitom jeho vybudování považujeme za nezbytně nutnou záležitost. Jde o urgentní potřebu napojení celého Fryštácka na dopravní infrastrukturu, což je předpoklad rozvoje této aglomerace, je zde totiž značná podnikatelská část občanů, která potřebuje rychlé a spolehlivé dopravní spojení se světem. Z ekologického hlediska také nutně potřebujeme dostat stávající tranzitní dopravu, která vede centrem města po komunikaci II/490 na trase Holešov Zlín, mimo něj. Potřebujeme chránit i zdraví člověka, tedy obyvatel města, kteří představují úplně stejnou součást přírody, jako jsou chráněné druhy živočichů či rostlin.

Fryšták má absolutně přetížené centrum města, a to jak osobní, tak nákladní dopravou. Je to handicap. Vždyť uvedenou komunikaci je přes den problém přejít. Také výjezd z vedlejší silnice na ni bývá složitý. A to se nebavíme o zátěži smogem, hlukem či nebezpečnosti silničního provozu v centru. Z hlediska negativního vlivu na životního prostředí je tedy tranzitní doprava centrem absolutně nežádoucí. I proto nám dálnice D49 řeší kdysi zamýšlený důležitý obchvat města.