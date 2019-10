„Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat kolem 13 až 17 °C,“ uvedl na webu ČHMÚ.

V sobotu se ráno a dopoledne mohou ojediněle vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost.

„Nejnižší noční teploty očekáváme od 9 až do 5 °C, nejvyšší denní od 16 až do 20 °C,“ informoval Miloslav Hradil.

V neděli bude počasí podobné, nejnižší noční teploty se budou pohybovat od 10 až do 6 °C, nejvyšší denní pak od 17 až do 21 °C. Příjemné počasí by mělo vydržet i v pondělí. (hed)