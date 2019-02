Zlín – Počet obyvatel Zlínského kraje se za tři čtvrtletí letošního roku snížil o 1128 lidí. V regionu žilo na konci září 586.565 lidí. Úbytek způsobil fakt, že se narodilo méně dětí, než zemřelo lidí, více obyvatel z regionu také odešlo, než se do něj přistěhovalo. Údaje dnes zveřejnil Český statistický úřad.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/archiv

V kraji se za devět měsíců narodilo 4258 dětí, zemřelo 4856 lidí. Do regionu přišlo 2350 osob, 2880 se z něj však vystěhovalo. Loni se v kraji za stejné období snížil počet obyvatel o 926 lidí, stěhováním ubylo 606 lidí, o 320 lidí více zemřelo, než se narodilo.

Zlínský kraj patří k regionům s nejvyšším úbytkem obyvatel. Více jich za letošní tři čtvrtletí ubylo jen v Moravskoslezském kraji, kde se počet obyvatel snížil o 3490, a v hlavním městě, kde jich ubylo 2405. V celé zemi ubylo za devět měsíců 2291 obyvatel. V ČR na konci září žilo 10,513.834 lidí.

Počet obyvatel ve Zlínském kraji se snížil ve všech čtyřech okresech. Nejvíce lidí ubylo na Zlínsku, a to 446. Narodilo se tam sice nejvíce dětí v kraji, 1397, nejvíce lidí tam však také zemřelo, a to 1629. Zlínský okres zaznamenal také největší úbytek způsobený migrací, přistěhovalo se do něj 1064 lidí, vystěhovalo 1278.

Z celkových 2350 lidí, kteří se do kraje přistěhovali, přišlo 1985 z Česka a 365 ze zahraničí. Naopak z kraje odešlo 2466 osob do jiných částí země, do ciziny 414 lidí.

Zlínsko má nejvíce obyvatel ze čtyř okresů kraje, žije tam 192.083 lidí, nejméně je jich na Kroměřížsku, na konci září tam statistici evidují 106.792 obyvatel.

Z 4258 dětí narozených v kraji bylo 2214 chlapců. V manželství se narodilo 2679 dětí, mimo něj 1579. Loni se v kraji za stejné období narodilo 4167 dětí.

Do konce září statistici evidují 2019 svateb, což je o 48 méně než za tři čtvrtletí loňského roku. Letos mírně přibylo rozvodů, do konce září se jich uskutečnilo 1005, loni 974.