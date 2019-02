Nemocnice dále nabídne více jak 30 lékařských odborností, heliport, čtyři parkovací domy s kapacitou až 1400 míst a jednolůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením. Podle plánů, by do areálu mohla zajíždět i MHD.

Pro ty, kteří přicestují vlakem, je v plánu výstavba koridoru či tunelu spojujícího areál se stanicí. Počítá se také s plochou pro ubytovnu či mateřskou školu pro děti zaměstnanců.

Jak bude nová krajská Baťova nemocnice vypadat, představil ve čtvrtek hejtman Jiří Čunek spolu s Martinem Šamajem a architektem Miroslavem Pospíšilem primářům a vrchním sestrám všech nemocnic v kraji.

Výstavba nové nemocnice má vyjít kolem 8 miliard korun a hotová by měla být za šest let. Jiří Čunek uvedl, že kraj je schopen na projekt ušetřit tři miliardy a vzal by si úvěr.

Na přípravě projektu nové nemocnice se podílí také lékařská rada, která je složená z devíti primářů krajských nemocnic napříč jednotlivými odbornostmi.

„Cílem je vytvořit nemocnici, která se bude výrazně přibližovat fakultní péči a rozšíří škálu medicínských zákroků. V jednotlivých odbornostech by se mohly zavést nové technologie, postupy, principy péče,“ uvedl mimo jiné Jozef Macko, primář novorozeneckého oddělení KNTB a člen lékařské rady.

Mnoho přítomných na setkání zajímala zejména personální otázka, nové technologie a jak proběhne přesun zaměstnanců z Baťovky do nově postaveného kolosu.

„Počítáme s tím, že KNTB zcela zanikne a celý personál přejde do nové nemocnice. Samozřejmě že bude muset být speciálně proškolen, aby si v těch nových prostorách a v novém systému zvykl,“ plánuje hejtman.

Podle něj však přesun neproběhne ze dne na den a všichni se na něj budou s dostatečným předstihem připravovat.

Jméno nové krajské nemocnice zatím není jasné.

„Rozhodně se nebude jmenovat Nemocnice Jiřího Čunka,“ zavtipkoval hejtman.

Prozradil, že ve hře byl i název Nemocnice u svaté vody, to s odkazem na místo, kde má stát. „Ale bylo to moc dlouhé, takže o názvu ještě rozhodnuto není,“ zmínil Jiří Čunek.

Dispoziční uspořádání nemocnice bude členěno na vstupní část, kde je plánována poliklinická část nemocnice, tedy veškeré provozy ambulancí, kde se ročně ošetří více jak 650 tisíc pacientů.

Na ni bude navazovat monoblok akutní medicíny s koncentrací veškeré diagnostické a léčebné péče s křídlem servisní medicíny jako jsou laboratoře, krevní banka nebo šatny pro personál.

Dalším navazujícím oddílem bude trakt ,,matka a dítě“ orientovaný na klidovou jižní stranu, tedy léčebná péče o novorozence, oddělení gynekologie, porodnice či šestinedělí.

Vedle tohoto traktu pak bude křídlo onkologické medicíny se zázemím klinických pracovišť. Poslední částí nové nemocnice budou lůžková oddělení.