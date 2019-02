Zlín-Malenovice - /FOTOGALERIE, VIDEO/ Nesem, nesem, Morenu, na oleji smaženú. Navrchu červenú, na spodu zelenú. Smrt, smrt ukrutná, kyselica nechutná. Kyselicu sníme a smrt utopíme. Stakovými říkankami se vydaly vpátek 20.března děti zMŠ třídy Svobody ve Zlíně přivítat jaro.

V čele průvodu nesly směrem k řece Dřevnici vlastnoručně vyrobenou nazdobenou pannu. Tam ji podle tradičního zvyku zapálily a hodily do vody. „Letos už podesáté. Z pálení Moreny se u nás stala pěkná tradice. Kromě dětí se k nám přidávají i rodiče a tentokráte i děti ze ZŠ třídy Svobody a senioři z malenovického klubu důchodců, aby i oni měli zážitek,“ přiblížila učitelka mateřské školy Dagmar Francová.



Průvodu se pravidelně účastní Zdeněk Klíma, který má v mateřince vnučku. „Je to bezvadné, že dělá školka pro děti akce spojené s folklorem,“ pochvaloval Klíma.

A děti, ty se v nošení Moreny doslova předháněly. „Není moc těžká, ale lépe se nese ve dvou,“ pousmály se prvňačky Michaela Kratochvílová a Michaela Vymazalová.

Vynášení smrti je zvykem, který pochází z pohanských dob. Věřilo se při něm, že z domu, ze kterého by se chlapec nezúčastnil tohoto obřadu, by někdo do roka vážně onemocněl nebo dokonce zemřel. Původně lidé vždy chodili v průvodu v pátou neděli postní, která je lidově zvaná smrtná.