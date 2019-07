Podívejte se, jak to na filmovce rozjeli Monkey Business

/FOTOGALERIE/ -Převážně anglické písničky v podobě My Friends, Party Shit či Piece of My Life. Charakteristický hudební přednes zdobí již dvacet let českou popfunkovou skupinu Monkey Business. Ta přijela v rámci 45. ročníku Letní filmové školy (LFŠ) i do Uherského Hradiště. Na tamním Masarykově náměstí pak všechny posluchače doslova roztančila a rozezpívala.

Autor: Vojtěch Trubačík