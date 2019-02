VIDEO: Koledníkům posvětil křídy arcibiskup

Zlín - /FOTOGALERIE, VIDEO/ Křídy pro koledníky letošní Tříkrálové sbírky přišel v pátek 2.ledna do zlínského kostela svatého Filipa a Jakuba pokřtít olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Ke svatostánku jej přivedli tři králové na koních. Děti vdoprovodu dospělých tak začaly už vodpoledních hodinách navštěvovat domácnosti vregionu a budou je obcházet do 11.ledna. Výtěžek sbírky by měl být znám otýden později.

Desátý ročník Tříkrálové sbírky má pomoci zdravotně postiženým a sociálně slabým a pořádá ji v krajském městě zlínská Charita. V kostele se při požehnání a svěcení kříd sešly na tři stovky koledníků v kostýmech. „Nebudete jenom brát, ale také dávat. Přinesete do domácností radost a samotného Boha,“ promlouval k přítomným arcibiskup Graubner. Na dopolední mši si pro požehnání nepřišli jen koledníci ze Zlínska, ale dokonce z jiných krajů. „Jsem z Veselí nad Moravou a letos budu navštěvovat lidi žijící v Domě s pečovatelskou službou u nás,“ sdělila dvanáctiletá Růžena Kazíková, která na sebe oblékla oděv krále už počtvrté. „Zapojuji se, abych pomáhala lidem, kteří to potřebují,“ vysvětlila Kazíková. Ani pro osmiletou Kateřinu Karupcovou z Hrubé Vrbky na Horňácku není letošní sbírka premiérou. „Baví mňa to. A v každé domácnosti dostáváme kokyna,“ prozradila svým nářečím Karupcová. Už od prvopočátku se akce každým rokem účastní pětadvacetiletá Alžběta Burgetová z Vizovic. „Lidé nás obvykle rádi vidí, čekají na nás a chtějí přispět,“ sdělila kolednice. Zlínská charita organizuje sbírku na většině území Zlínska. Konkrétně v částech, které spadají z církevního hlediska pod zlínský a vizovický děkanát. Letos se zapojí více než třicet obcí. Oproti loňskému roku žádná nepřibyla ani neubyla. V minulém roce sbírka vynesla v regionu přes jeden milion korun, přičemž charita finance použila na nákup dýchacího přístroje, polohovacího roštu či zdravotních matrací.

Autor: Marie Šidlová