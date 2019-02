Spytihněv - /VIDEO, FOTOGALERIE/ Třiatřicet hráčů ping-pongu si přišlo změřit v sobotu síly do kulturního domu ve Spytihněvi na Otrokovicku. Koná se tam po celý den už třetí ročník vánočního turnaje ve stolním tenise.

„Hráči jsou nejen ze Spytihněvi, ale i Komárova, Zlína-Salaše, Karlovic, Oldřichovic nebo Otrokovic,“ vyjmenoval organizátor akce Jiří Malina.

Letos poprvé se k hráčům-mužům přidala i žena, a to Jana Nosková z Otrokovic.

„Nejde mi to vůbec, zatím jsem všechny tři zápasy prohrála. Je to ale spíše hra pro odreagování se s přáteli, než že by šlo o vítězství,“ podotkla Nosková.

Dodala, že i kdyby nezvítězila ani v jednom kole, určitě to nevzdá a za rok přijde zase.

„Jinak hraju tenis,“ uvedla Nosková.

Tenis a squash je i koníčkem Otrokovičana Jiřího Zikmunda.

„Jde to bledě, těžko se umístím,“ kroutil hlavou.

Mezi jednotlivci byl nejlepší právě Jiří Malina ze Spytihněvi. Druhý se umístil Igor Valášek ze Zlína­-Salaše a třetí Martin Tomášek taktéž ze Zlína-­Salaše.

Ve čtyřhrách byli nejúspěšnější Jiří Malina s Davidem Bilíčkem. Za nimi se umístil Miroslav Čevela a Jiří Zikmund. Pohár za třetí místo čtyřher patřil Martinu Tomáškovi a Igoru Valáškovi.

Pro nejúspěšnější hráče připravili organizátoři poháry a sponzorské dary v podobě vína a cukrovinek.