Jen za první den provozu se se tady nechalo očkovat proti onemocnění covid-19 šest stovek lidí. Kapacitně jsou v tomto centru připraveni očkovat až na 1200.

„V PSG aréně je od konce minulého týdne instalováno potřebné vybavení včetně šesti očkovacích boxů a také stejný počet stanovišť pro registraci či lékařskou službu. Vyhrazená jsou také místa pro vyplňování dotazníků či výdej certifikátů, čas před a po očkování mohou lidé strávit v sedě v prostorných čekárnách,“ popsal centrum za Krajskou nemocnici T. Bati PR specialista Zdeněk Dvořák.

Podle něj právě zdravotníci a personál KNTB byli proškoleni, aby zde mohli provoz centra zajišťovat a to nejméně do poloviny letních prázdnin.

„Největší nápor byl v pondělí ráno, později již začal plynulejší provoz. Lidí, kteří k nám postupně přicházeli, se ujímali naši koordinátoři v čekárně a lidé postupovali plynule dál. Po očkování ještě zůstávali 15 minut v čekárně, pak odcházeli domů,“ seznámil Zdeněk Dvořák. Uvedl, že očkování se podrobili nejen senioři z určené věkové skupiny, ale také pracovníci z oboru zdravotnictví, školství a sociálních služeb.

Šlo to docela rychle

Po očkování odcházela i paní Vladislava Trojanová ze Zlína.

„Nejdřív jsem měla strach, ale nakonec jsme se objednali, pak přišla zpráva, že už budeme očkováni tady. Šlo to docela rychle,“ hodnotila zkušenost s očkováním seniorka. „Mně akorát mrzí, že sem nejede autobus, nemám auto a musel jsem jít až sem pěšky,“ vytkl senior František.

„Lidé, kteří k očkování přijedou automobilem, jej budou moci zanechat na parkovišti na ulici Mostní, kde bude pro tyto účely vyhrazeno 50 míst. Pěšky se odtud dostanou do PSG arény do 10 minut. Zaparkovat bude možné také na 15 stáních u ZS Luďka Čajky, ke kterým je příjezd po ulici U zimního stadionu. Z tohoto parkoviště se lidé dostanou chůzí do očkovacího centra do 3 minut,“ vyjmenoval Zdeněk Dvořák.

Podle informací z KNTB, budou v počáteční fázi zdravotníci v PSG aréně očkovat okolo 600 osob denně, v budoucnu ale budou schopni tuto kapacitu zvýšit až na dvojnásobek. Zlínské velkokapacitní očkovací centrum bude v provozu 12 hodin denně 7 dní v týdnu.

Zájemci o očkování se musí předem registrovat v centrálním rezervačním systému na adrese http://registrace.mzcr.cz, vyčkat na zvací sms a rezervovat si konkrétní termín. „Objednávání probíhá v souladu s národní strategií očkování, která určuje prioritní skupiny podle věku, profese či zdravotního rizika,“ doplnil Zdeněk Dvořák.