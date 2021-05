Pane starosto prozraďte, jak se u vás na Kašavě v současnosti máte?

Stručně: „Duša v péřu“. Alespoň doufám, že se tak naprostá většina Kašavjanů má. Tedy pokud pomineme pandemickou situaci a vše co s tím souvisí. Byli jsme zvyklí žít spolu, ne vedle sebe. Absence setkávání už trvá dlouho a chybí nám ten společný život.

Co je u vás v obci v současnosti nového?

Do křesla starosty jsem usedl v lednu 2020. Můj předchůdce, emeritní starosta Josef Jarcovják umístil pomyslnou příčku velmi vysoko. Je velmi akční a pro Kašavu udělal mnohé. Navazuji tedy na jeho práci a s jeho poradním slovem a pomocí pokračuji v rozvoji místa, ve kterém žijeme a na které jsme pyšní.

Lví podíl na projektech dokončených v minulém roce má stále ještě Josef Jarcovják. Pro příklad uvedu kapličku Panny Marie Královny na Vinohrádku, jenž je nádherným zakončením křížové cesty. Její stavbu financovala sbírka, mnoho donátorů, obec, a hlavně farnost. Stala se turistickým cílem a důvodem mnoha pochval.

Ve škole jsme také udělali kompletní rekonstrukci kuchyně a jídelny. Jídelna je nově klimatizovaná, kuchyň má dostatečně dimenzované odsávání s rekuperací a především jsme vyměnili vařiče, trouby, konvektomat a myčky za nejnovější, moderní, chytré přístroje, které usnadní našim kuchařkám práci. Investice přesáhla 12 milionů.

Také Lesy ČR a Povodí Moravy nechaly pročistit koryta potoků, které byly už silně zaneseny a při silných deštích hrozily záplavy. Při pročišťování se také opravily spáry a opevnění břehů.

Jak se obec změnila po vyhlášení celostátního kola soutěže Vesnice roku, kdy Kašava vyhrála? Tedy co obci vítězství přineslo?

Když pominu finanční bonus, který jsme díky vítězství získali, a také projekty, které se díky Vesnici roku zrealizovaly, tak musím přiznat, že se mnohým Kašavjanům, ale i přespolním radikálně změnil názor a pohled na Kašavu. I místním se otevřely oči a najednou vidí, že to má smysl, že to, co považovali za běžné, je výjimečné.

Jsme na Kašavu hrdí, žije se tu dobře, máme vše důležité, co k životu potřebujeme a co nemáme, na tom pracujeme. Kašavjani nejsou líní, jsou pracovití a zvyklí na tvrdý chléb. Jsou také pohostinní a srdeční lidé, kteří se snaží pomoci druhým. Samozřejmě, že se najdou i situace, kdy nejdou pro ránu daleko, ale to už jsme my valaši prostě takoví.

Jak jste vlastně uspěli v evropském kole, do kterého vás vítězství v tom celostátním posunulo?

V evropském kole je to trošku složitější. Je několik komisí, které objíždí přihlášené vesnice a hodnotí, jak se za poslední dobu vesnice rozvinula. Uspět v evropském měřítku dá skutečně zabrat.

Na prezentaci jsme se připravovali poctivě a snažili jsme se nepodcenit žádnou stránku. Myslím, že se to nakonec podařilo. Vítěz je jen jeden, všechny další vesnice se dle bodování zařazují do kategorií. My jsme skončili po vítězi v první kategorii ze tří, takže jsme spokojení s výsledkem a jsme pyšní, co vše se podařilo.

Co máte na Kašavě rád?

Kašavu. Je to místo, kde žijeme, je to místo, kam se vracíme, kde trávíme většinu času a o to místo je potřeba se starat. Jaké si to uděláme, takové to tu budeme mít. Spousta věcí je o lidech a jejich přístupu. Pokud jsou lidé k sobě upřímní a vstřícní, mohou vytvořit prostředí, ve kterém se bude žít šťastně.