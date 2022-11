„Strážníci mu přispěchali na pomoc a zjistili, že patnáctiletý cizinec je zjevně pod vlivem alkoholu. To záhy potvrdil také analyzátor alkoholu v dechu, který prokázal hodnotu přesahující 1,7 promile,“ uvedl mluvčí zlínských strážníků Pavel Janík.

Na místo tak byli přivoláni záchranáři i policisté. Podnapilý mladík byl následně převezen k hospitalizaci do krajské nemocnice.

S několika lahvemi alkoholu se pak ve čtvrtek 27. října pustila do oslavy podzimních prázdnin čtveřice dívek ve věku od 16 do 17 let.

„K tomu si slečny vybraly místo přímo v centru Zlína, přesněji v sadu Svobody, kde je navíc konzumace alkoholických nápojů zakázána. Večerní dýchánek jim však překazila hlídka městské policie, která u nich provedla orientační vyšetření s výsledky v rozmezí 0,8 až 1,1 promile. Na místě byl také zjištěn dvacetiletý muž, který jim tyto nápoje podal,“ sdělil Janík s tím, že děvčata poté nepokračovala v odhalování krás nočního Zlína, ale převzali si je do péče jejich zákonní zástupci.

Skončila na jednotce intenzivní péče

„Šest minut po půlnoci v pátek 28. října zasahovala hlídka na zastávce MHD, kde se krátce předtím pozvracela šestnáctiletá dívka. V jejím případě se elektronický analyzátor zastavil na hodnotě téměř 2,1 promile a intoxikace alkoholem měla vážnější průběh,“ popsal mluvčí. Dodal, že dívku následně převezli záchranáři na jednotku intenzivní péče dětského oddělení krajské nemocnice.

„Podání alkoholického nápoje dítěti, tedy osobě mladší 18 let, je protiprávním jednáním. Podle množství a následků může být buď přestupkem, na který pamatuje zákon až pokutou v řádech stovek tisíců, nebo trestným činem,“ dodal Pavel Janík.