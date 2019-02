Zlínský kraj – Co si mám obléct, abych ráno nezmrzl a přes den se nepotil? Tato otázka nabývá na aktuálnosti zejména na podzim. Ráno je chladno, přes den se teploty vyšplhají často až ke dvacítce. Navečer se však rychle ochlazuje. Stejně, jako dochází ke změnám během dne, střídají se i v měsíci teplá období s těmi chladnějšími a to často rychle za sebou.

Podzim nepřináší jen barevné listí a příjemnou nostalgii, ale také typická sezónní onemocnění. Pomoci mohou syntetické léky i přírodní prostředky

„Tento týden by mělo být babí léto se vším všudy, teploty místy až třiadvacet stupňů. O víkendu však přijde studená fronta a přinese s sebou velkou oblačnost s občasnými dešťovými přeháňkami. Začátkem týdne by měly srážky ustávat, můžeme však očekávat výrazné ochlazení s teplotami maximálně patnáct stupňů,“ nastínil vývoj počasí pro nejbližší dny meteorolog společnosti Meteopress Tomáš Balcar.

Jiné to podle něj nebude ani v prvních dvou dekádách měsíce října. Ačkoliv přesně se počasí v tomto časovém úseku předpovídat nedá, vše nasvědčuje tomu, že zpočátku příštího měsíce bude jasno až polojasno a relativně teplo, později se dají již očekávat přeháňky a zatažené počasí, včetně pro podzim typických mlh a ranních přízemních mrazíků.

Tyto výkyvy nahrávají vzniku nejrůznějších nachlazení a chřipkových onemocnění, častých právě v podzimních měsících. Řada lidí pro jejich léčbu volí lidové prostředky. „Když cítím, že na mne jde nějaká viróza, dám si večer med do slivovice a většinou jsem do rána jako rybička. U nás na Valašsku je to běžný způsob, jak vyzrát na bacily,“ usmál se například Tomáš Petřík ze Vsetínska. Jiní spoléhají na bylinky. „Uvařím si čaj z lipového květu a vypotím se, pomáhá mi i při kašli. Na ten je dobrý i cibulový čaj,“ popsala svou léčbu podzimních nachlazení Lenka Janotová ze Zlínska.

Když nezaberou přírodní prostředky, přichází na řadu klasická medicína. K dostání jsou nejrůznější prostředky, tišící kašel, zmírňující horečku či bolest. Podle slov zástupců lékáren v kraji se již začínají prodávat ve zvýšené míře. „Lidé již začali kupovat tyto prostředky. Setkáváme se s žádostmi o všechny druhy přípravků, pomáhajících při těchto obtížích, nejčastěji například na rýmu či bolest v krku,“ nastínila Jitka Procházková ze zlínské lékárny Porta Medicinae.

Její slova potvrzuje i další zařízení. „Zájem o veškeré přípravky na léčbu chřipkových onemocnění a nachlazení je velký, kupují se všechny zhruba ve stejném poměru,“ uvedla mluvčí kroměřížské nemocnice, která provozuje vlastní lékárnu, Veronika Klímová. Od minulého týdne začali zákazníci docházet kvůli lékům na podzimní neduhy i do Rodinné lékárny v Uherském Hradišti-Jarošově. „Nejvíce se u nás kupují léky na celkové nachlazení, rýmu, horečku i bolesti v krku. Žádány jsou i prostředky na posílení imunity,“ sdělila farmaceutická asistentka Jindra Vařachová. Dodala, že pacientům doporučuje v tomto období povzbudit obranyschopnost přípravky s imunoglukany či echinaceou a v případě chřipky také pomoci organismu vysokými dávkami vitamínu C.

Situace se však liší okres od okresu. „Ústavní lékárna valašskomeziříčské nemocnice zatím zvýšený zájem o léky proti podzimnímu nachlazení a virózám nezaznamenala. Lékárníci si spíše povšimli pokles zájmu například o vitamíny. V případě nachlazení nakupují lidé nejčastěji paralen,“ konstatovala mluvčí společnosti Agel, která vlastní mimo jiné i lékárnu v areálu nemocnice ve Valašském Meziříčí, Hana Szotkowská.

Hledat pomoc i v přírodě je důležité podle lidové léčitelky a bylinkářky Marie Tomkové ze Zlínska.„V dnešní době se skoro zapomíná například na diviznu, která významně pomáhá při kašli a vůbec při onemocněních horních cest dýchacích. Neocenitelný je při nachlazení, chřipkách i angínách rovněž česnek, který sice nevoní, ale ničí choroboplodné zárodky v těle a pomáhá při pocení i kašli. Jedním z nejsilnějších přírodních antibiotik je pak výtažek z grapefruitových jadérek,“ vysvětlila bylinkářka.Při nemoci doporučuje také používat eukalyptovou silici při inhalacích nebo do aromalampy. Desinfikuje totiž vzduch i dýchací cesty a usnadňuje dýchání. Důležité je podle ní začít s léčbou hned v počátku nemoci.