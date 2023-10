VIDEO/ Tolik navštěvovaná a obdivovaná vyhlídka z terasy Baťova mrakodrapu v centru Zlína je od 28. října nepřístupná. Důvodem jsou opravy fasády historické budovy, která slouží jako sídlo krajského úřadu.

Oprava Baťova mrakodrapu | Video: Iva Nedavašková

S rekonstrukcí jednadvacítky souvisí také kratší provoz kavárny v nejvyšším patře budovy. Její otvírací doba je nyní ve všední dny od 8 do 18 hodin, od listopadu zkrátí provoz do 16 hodin. Mimo provozní dobu kavárny nebude 16. etáž veřejnosti přístupná.

„Vyhlídková terasa je od soboty 28. října do odvolání zcela uzavřena. Návštěvníci budou moci během úředních hodin nahlédnout pouze do prostor expozice ve 2. podlaží, případně do baťovského ředitelského patra v 8. podlaží,“ řekla mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.

Prezident Pavel vyznamenal i dvě osobnosti ze Zlínska

Lešení bude kolem budovy až do konce roku

Od konce května se budova postupně halí do lešení a řemeslníci opravují fasádu ikonické zlínské budovy. Stavební práce potrvají do konce roku. Kromě přítomnosti lešení to pro návštěvníky úřadu znamená i zavřený vchod z třídy Tomáše Bati. Na krajský a finanční úřad se lidé dostanou pouze ze strany svitovského areálu.

Opravy za bezmála 50 milionů

Druhá etapa revitalizace budovy Baťova mrakodrapu se týká zevnějšku budovy, řemeslníci opraví fasádu, izolaci a oplechování střechy. Dále se počítá s obnovou hydroizolace a oplechováním střech. Opravy se dočkají břizolitové omítky, poškozené cihelné pásky nahradí nové. Obnova čeká také konstrukci pojízdné lávky, takzvané kočky, využívané k mytí oken. Náklady jsou vyčísleny na 48 milionů korun.

Jako ve starověku. Bronzový model Zlína vyrobili pradávnou technikou