Radim Holiš, hejtman Zlínského kraje však co se týká očkování diskutovanou vakcínou Sputnik čeká, jaké stanovisko v této věci zaujme stát, coby dodavatel vakcín do jednotlivých krajů.

„Přiznám se, že čekám, jak si s tím poradí hlavně stát. Budu respektovat garantované vakcíny, které mi tady posílají shora,“ uvedl pro Deník.

Podle něj, pokud mu řekne stát, že vakcína má všechny náležitosti jako ostatní vakcíny a je v pořádku, tak se bude očkovat Sputnikem a nemá v tom případě s tím žádný problém.

„Vakcínu nezařizuji já, ale stát. A pokud mi stát řekne, že to bude touto vakcínou která je v pořádku, a je schopen ji nakoupit, tak vůbec o ní nebudu polemizovat jaká je. My potřebujeme pandemii porazit co nejrychleji a pokud mi stát zajistí co nejvíce vakcín, tak budu s kolegy očkovat vakcínou, která mi sem přijde,“ zdůraznil hejtman Zlínského kraje.