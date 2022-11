Jak Deníku potvrdil náměstek primátora Pavel Brada, vše se odvíjí od kolaudačního povolení, které by mělo město získat v polovině prosince. Za zpoždění celé akce stojí dle Brady problémy s dodávkou materiálů a přeložky inženýrských sítí.

Reálně ale představitelé radnice plánují hlavní sezónu na tržnici až na jaře. Na které potraviny či prodejce se mohou Zlíňané těšit?

„Kolik bude prodejců zatím nevíme, běží rezervační proces. Počítáme se zachováním stávajícího sortimentu, tedy ovoce a zeleniny, větší důraz bude kladen v na regionální produkci. Rozšíření sortimentu se bude týkat mléčných a balených masných výrobků, občerstvení a hotových pokrmů,“ říká Tomáš Melzer.

Pestrá nabídka produktů

Nově bude tržiště spravovat manažerka prodeje Michaela Topič.

„Manažerka prodeje bude zajišťovat kontakty na lokální producenty, bude připravovat mimořádné akce v souvislosti s akcemi pořádanými v parku Komenského, sadu Svobody a na náměstí Míru a v rámci běžného provozu tržiště dohlédne na úroveň prodeje,“ představuje novou funkci Melzer.

Její pracovní náplní bude zajistit pestřejší nabídku produktů a to zejména od drobných zemědělců a farmářů všeho druhu. Na trhu tak lidé najdou ovoce, zeleninu, mléčné a masné výrobky, pekárenské a cukrářské produkty nebo speciality z certifikovaných farem.

Využití odpočinkové zóny v parku Svobody i prostor v budově bývalého soudu

Představa města je, že si lidé nakoupí potraviny v tržnici a pak projdou navazující cestou do Parku Svobody, kde budou moci relaxovat či nakoupené věci rovnou zkonzumovat. Náměstek Brada popsal i plány s využitím budovy bývalého soudu, která již řadu let chátrá.

V přízemí by se vytvořilo zázemí pro pět gastro provozoven, které by působily také na tržnici a v budově měly další zázemí. V dalších podlažích by byly kanceláře magistrátu, případně otevřený prostor pro komunitní setkávání.

„Zatím jde o předběžnou koncepci,“ upozornil Brada. Budova soudu z roku 1565 je třetí nejstarší budova ve Zlíně.

Prodejní doba tržiště zůstává zachována:

březen, listopad: po–pá 8:00–16:00 , sobota 8:00–12:00

duben – říjen: po–pá 8:00–17:00 , sobota 8:00–12:00